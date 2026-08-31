П'ятеро людей звернулися до МОЗ зі скаргами на приватну клініку Odrex

За останні чотири роки п’ятеро громадян звернулися до Міністерства охорони здоров’я зі скаргами щодо діяльності приватної клініки Odrex. Паралельно діяльність пов’язаних із брендом юридичних осіб ставала предметом позапланових перевірок МОЗ через питання якості надання медичної допомоги. А після останнього звернення - скарги вдови померлого пацієнта Ігоря Мелая - Міністерство доручило Одеській ОВА провести клініко-експертну оцінку його лікування в "Медичному Домі "Одрекс", пише УНН.

Редакція УНН звернулася з запитом до Міністерства охорони здоров’я після того, як вдова померлого пацієнта Odrex Ігоря Мелая подала скаргу щодо обставин лікування її чоловіка.

У відповідь на запит редакції МОЗ повідомило, що звернення до Міністерства щодо діяльності Odrex не було поодиноким.

"За інформацією СЕД протягом зазначеного періоду щодо діяльності клініки Odrex до МОЗ звернулось 5 громадян",- йдеться у відповіді Міністерства.

Претензії до якості лікування в Odrex, які останніми роками публічно озвучують родичі померлих та колишні пацієнти, не обмежуються лише медійним простором - звернення щодо діяльності клініки надходили й безпосередньо до профільного державного органу.

"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки Odrex

Odrex, кримінальні справи і смерті пацієнтів

Назва клініки Odrex часто фігуруває у резонансних історіях, пов’язаних зі смертями пацієнтів та претензіями їхніх родин до якості лікування.

Зокрема, в Одесі триває судовий розгляд кримінальної справи щодо лікарів клініки Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана. Медиків обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків.

За версією слідства, після операції у клініці Odrex бізнесмену Аднану Ківану могли не призначити необхідну антибактеріальну терапію та неналежно відреагувати на післяопераційні ускладнення. Судово-медична експертиза вказує, що це могло призвести до розвитку сепсису та смерті пацієнта. Обвинувачені провину не визнають.

Наразі суд перейшов до дослідження доказів: медичної документації, висновків експертиз, клінічних протоколів та інших матеріалів справи. Наступне засідання заплановано на 3 вересня 2026 року.