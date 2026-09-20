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Зеленський підтвердив атаку на важливий об’єкт нафтової промисловості в московському регіоні

Київ • УНН

 • 1536 перегляди

Володимир Зеленський повідомив про ураження нафтового підприємства й логістичного об’єкта рф у Московському регіоні. Атаку здійснили українські далекобійні засоби.

Зеленський підтвердив атаку на важливий об’єкт нафтової промисловості в московському регіоні

Президент Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі у Московському регіоні українські воїни уразили одне з ключових підприємств нафтової промисловості рф та обʼєкт логістики агресора. Про це глава держави повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

"У Московському регіоні цієї ночі дуже відчутно спрацювали наші далекобійні відповіді. Є ураження одного з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та обʼєкта логістики агресора. Це мільярди доларів, які підтримують воєнну машину", – заявив президент

За наведеними даними, під час операції застосували:FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляниця", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень", Pelican.

"Дякую нашим воїнам за влучність: СБУ разом із СБС, ССО, ГУР і СЗР. Було також застосовано санкції по підприємству у Воронезькому регіоні. Москва повинна не будувати ешелоновані кільця ППО за рахунок інших регіонів, а завершити свою жорстоку війну й обрати мир. Є на столі кроки для деескалації: в енергетиці, продовольчій безпеці. Потрібна політична воля. Дякую всім, хто посилює українську далекобійність. Вдячний кожному, хто доповнює наші далекобійні відповіді відповідями санкційними. Слава Україні!", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Українські БПЛА FP-1 вразили московський НПЗ, де спалахнула пожежа. Також дрони знищили складський комплекс у Підмосков'ї.

Алла Кіосак

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