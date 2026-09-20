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"Сприятиме зміцненню безпеки": у НАТО привітали угоду між Гренландією, Данією та США

Київ • УНН

 • 1772 перегляди

НАТО привітало угоду про безпеку між Гренландією, Данією та США. Альянс назвав Арктику й Північну Атлантику вкрай важливими для колективної безпеки.

"Сприятиме зміцненню безпеки": у НАТО привітали угоду між Гренландією, Данією та США

НАТО вітає нову угоду про безпеку між Гренландією, Данією та Сполученими Штатами. Про це заявив речник Північноатлантичного альянсу, повідомляє УНН із посиланням на TV2.

Деталі

За його словами, Арктика та Північна Атлантика мають важливе значення для колективної безпеки.

Ця угода сприятиме зміцненню безпеки, стабільності та співпраці в цьому надзвичайно важливому регіоні

- зазначив речник НАТО.

Він додав, що Альянс продовжуватиме робити внесок у зміцнення безпеки в Арктиці.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що Данія та Гренландія уклали угоду, яка надає Вашингтону постійний контроль за безпекою на острові.

Згодом державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Гренландія відповідно до угоди США з Данією назавжди залишатиметься частиною Північноамериканської стратегічної оборонної зони, а супротивників Вашингтона мають виключити з цього регіону.

У Данії сподіваються наступного тижня підписати вже погоджену зі США угоду щодо Гренландії19.09.26, 14:18 • 4484 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Ґренландія
Марко Рубіо
НАТО
Дональд Трамп
Данія
Сполучені Штати Америки