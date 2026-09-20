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"Будет способствовать укреплению безопасности": в НАТО приветствовали соглашение между Гренландией, Данией и США

Киев • УНН

 • 2082 просмотра

НАТО приветствовало соглашение о безопасности между Гренландией, Данией и США. Альянс назвал Арктику и Северную Атлантику крайне важными для коллективной безопасности.

"Будет способствовать укреплению безопасности": в НАТО приветствовали соглашение между Гренландией, Данией и США

НАТО приветствует новое соглашение о безопасности между Гренландией, Данией и Соединёнными Штатами. Об этом заявил пресс-секретарь Североатлантического альянса, сообщает УНН со ссылкой на TV2.

Детали

По его словам, Арктика и Северная Атлантика имеют важное значение для коллективной безопасности.

Это соглашение будет способствовать укреплению безопасности, стабильности и сотрудничества в этом чрезвычайно важном регионе

- отметил пресс-секретарь НАТО.

Он добавил, что Альянс продолжит вносить вклад в укрепление безопасности в Арктике.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что Дания и Гренландия заключили соглашение, которое предоставляет Вашингтону постоянный контроль над безопасностью на острове.

Впоследствии государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Гренландия в соответствии с соглашением США с Данией навсегда останется частью Североамериканской стратегической оборонной зоны, а противники Вашингтона должны быть исключены из этого региона.

В Дании надеются на следующей неделе подписать уже согласованное с США соглашение по Гренландии19.09.26, 14:18 • 4560 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Гренландия
Марко Рубио
НАТО
Дональд Трамп
Дания
Соединённые Штаты