"Будет способствовать укреплению безопасности": в НАТО приветствовали соглашение между Гренландией, Данией и США
Киев • УНН
НАТО приветствовало соглашение о безопасности между Гренландией, Данией и США. Альянс назвал Арктику и Северную Атлантику крайне важными для коллективной безопасности.
НАТО приветствует новое соглашение о безопасности между Гренландией, Данией и Соединёнными Штатами. Об этом заявил пресс-секретарь Североатлантического альянса, сообщает УНН со ссылкой на TV2.
Детали
По его словам, Арктика и Северная Атлантика имеют важное значение для коллективной безопасности.
Это соглашение будет способствовать укреплению безопасности, стабильности и сотрудничества в этом чрезвычайно важном регионе
Он добавил, что Альянс продолжит вносить вклад в укрепление безопасности в Арктике.
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что Дания и Гренландия заключили соглашение, которое предоставляет Вашингтону постоянный контроль над безопасностью на острове.
Впоследствии государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Гренландия в соответствии с соглашением США с Данией навсегда останется частью Североамериканской стратегической оборонной зоны, а противники Вашингтона должны быть исключены из этого региона.
В Дании надеются на следующей неделе подписать уже согласованное с США соглашение по Гренландии19.09.26, 14:18 • 4560 просмотров