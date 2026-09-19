За год у военных объектов Великобритании зафиксировали 340 дронов - The Independent
Киев • УНН
За год возле британских военных объектов обнаружили около 340 неизвестных дронов. Эксперты призывают усилить защиту инфраструктуры.
Вблизи военных объектов Великобритании почти ежедневно фиксируют появление неизвестных дронов. Об этом сообщает издание The Independent, передает УНН.
Детали
Как отмечается в публикации, за год до августа 2026 года на объектах британского Минобороны или вблизи них было зафиксировано около 340 аналогичных инцидентов.
По мнению экспертов, рост числа случаев свидетельствует о необходимости усиления защиты военных объектов и критической инфраструктуры на фоне усиления вызовов безопасности в Европе. Также отмечается, что такая ситуация происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу способности Великобритании защищаться от внешних угроз.
Напомним
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем на следующей неделе планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Политики обсудят доступ Украины к американским ракетам Patriot.