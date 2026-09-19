Выборы в Госдуму: наблюдатели сообщают о препятствовании работе и аномалиях явки

Выборы в госдуму рф: "единая россия" набирает 53,5% голосов, без вбросов не обошлось

Выборы в госдуму рф: "единая россия" набирает 53,5% голосов, без вбросов не обошлось

Выборы в госдуму рф: "единая россия" набирает 53,5% голосов, без вбросов не обошлось

Выборы в госдуму рф: "единая россия" набирает 53,5% голосов, без вбросов не обошлось

Расширение санкций США за депортацию украинских детей в рф: Трамп подписал закон

Расширение санкций США за депортацию украинских детей в рф: Трамп подписал закон

Расширение санкций США за депортацию украинских детей в рф: Трамп подписал закон

Расширение санкций США за депортацию украинских детей в рф: Трамп подписал закон