Выборы в Госдуму: наблюдатели сообщают о препятствовании работе и аномалиях явки
Киев • УНН
В России наблюдатели сообщают о недопуске на участки и задержаниях. Аналитик заявил о возможном искусственном завышении явки.
В России продолжается второй день трехдневного голосования на выборах в Госдуму, которое проходит 18–20 сентября. На фоне голосования поступают сообщения о недопуске наблюдателей на участки и препятствовании их работе, а электоральный аналитик Иван Шукшин заявил об аномалиях в данных о явке, пишет УНН.
Детали
По данным российской ЦИК, по состоянию на 14:00 по московскому времени явка составила 32,58%
На Сахалине представители КПРФ сообщали о проблемах во время выездного голосования. По данным регионального отделения партии, наблюдателям и членам комиссий отказывали в возможности сопровождать голосование на дому.
Наблюдатели заявляют о нарушениях
Также поступают сообщения о недопуске наблюдателей от партии "Яблоко" на избирательные участки. В частности, о таком случае сообщили на участке №3104 в Перми, где также не допустили представителя КПРФ.
В Санкт-Петербурге во время конфликта на избирательном участке задержали наблюдателя от "Яблока". По сообщениям независимых СМИ, мужчина потерял сознание, а позднее на него составили протокол о неповиновении полиции.
Электоральный аналитик Иван Шукшин также заявил о признаках возможного искусственного завышения явки, ссылаясь на аномальные показатели отдельных территориальных избирательных комиссий. Независимого подтверждения масштабов возможных фальсификаций на данный момент нет.
Нынешние выборы определят состав Госдумы девятого созыва. Голосование завершится 20 сентября.
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