Силы обороны поразили пункты управления дронами, полигон и склады россиян — Генштаб
Киев • УНН
Украинские военные поразили объекты РФ на оккупированных территориях, в частности пункты управления дронами, полигон и склады. Также повреждена РЛС в Смоленской области.
Силы обороны Украины 18 сентября и в ночь на 19 сентября нанесли удары по ряду военных объектов российских войск на временно оккупированных территориях. Под поражение попали пункты управления БпЛА, полигон, склад боеприпасов и объект материально-технического обеспечения, сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Пункты управления российскими дронами поразили в районах Луганского и Покровска Донецкой области, а также Владимировки, Вербового, Новопрокоповки, Доброполья и Ровнополья Запорожской области. Вблизи Новопрокоповки под удар попали сразу два таких объекта.
В районе временно оккупированной Новопетровки Запорожской области Силы обороны также поразили полигон "Восточный".
Под удар попали российские склады
В Донецкой области в Рыбинском поражен склад материально-технических средств, а вблизи Амвросиевки — склад боеприпасов российских войск.
Кроме того, Генштаб подтвердил повреждение российской радиолокационной станции 80П6 в районе Митюлей Смоленской области рф. Удар по ней Силы обороны нанесли 17 сентября.
В Генштабе подчеркнули, что удары по ключевым военным объектам противника продолжаются.
Силы обороны с начала полномасштабной войны уничтожили уже более 50 тысяч артиллерийских систем рф — Генштаб19.09.26, 13:07 • 2632 просмотра