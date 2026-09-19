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Премьер-министр Великобритании попросит Трампа передать Украине ракеты Patriot до зимы

Киев • УНН

 • 5084 просмотра

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем обсудит с Дональдом Трампом доступ Украины к американским ракетам Patriot. Встреча состоится в Нью-Йорке.

Премьер-министр Великобритании попросит Трампа передать Украине ракеты Patriot до зимы

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм на следующей неделе планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Одним из главных вопросов станет просьба разблокировать американские запасы ракет-перехватчиков Patriot для передачи Украине перед зимой, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По словам источников издания, обеспечение Украины дополнительными средствами противовоздушной обороны является одним из приоритетов Бернэма на предстоящих переговорах с президентом США.

Британский премьер также намерен обсудить с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке и возможную роль европейских стран в снижении напряженности в регионе.

Украине нужны дополнительные ракеты Patriot

Еще в августе Бернэм заявлял о намерении убедить Трампа предоставить Украине доступ к части американских запасов ракет-перехватчиков Patriot. Вопрос стал особенно актуальным накануне зимы, когда Украине необходимо усилить защиту от российских ракетных атак.

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Намерения британского премьера добиваться дополнительных перехватчиков для Украины ранее подтверждали и другие источники.

Параллельно переговоры будут проходить на фоне экономических проблем самой Великобритании. В правительстве опасаются, что последствия войны на Ближнем Востоке могут привести к дальнейшему росту цен на энергоносители, инфляции и стоимости государственных заимствований.

Первый бюджет правительства Бернэма должны представить 28 октября. По данным Bloomberg, британскому правительству придется искать способы закрыть дефицит фискального резерва в размере не менее 12 млрд фунтов.

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Степан Гафтко

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