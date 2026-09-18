Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное

Бешенство — смертельно опасное заболевание для людей и теплокровных животных. Оно передаётся через слюну инфицированного животного. Какие признаки должны насторожить владельцев и что делать, если домашнее животное укусил неизвестный зверь, журналистке УНН рассказал ветеринарный врач, ветеринарный дерматолог и диетолог, доктор философии в области ветеринарной медицины Эдуард Котляров.

Детали

По информации Главного управления Госпродпотребслужбы, в Святошинском районе Киева зафиксирован случай бешенства у кота.

Состоялось заседание Киевской городской чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, в ходе которого был рассмотрен вопрос об установлении случая заболевания кота бешенством в Святошинском районе столицы – говорится в сообщении.

В заседании комиссии приняли участие представители Госпродпотребслужбы, районных администраций, ветеринарных служб и других ответственных учреждений.

Профилактика бешенства требует постоянной и скоординированной работы ветеринарных и медицинских служб, органов местного самоуправления, а также ответственного отношения владельцев животных. Владельцам домашних животных напоминаем о необходимости своевременной вакцинации против бешенства и соблюдения правил их содержания – подчеркнули в ведомстве.

В то же время, по информации Центра общественного здоровья Украины, в последние годы в Украине растёт количество обращений из-за укусов или контактов с животными, которые могут быть инфицированы бешенством:

2023 год - 1845 обращений;

2024 год - 2507 обращений;

2025 год - 2531 обращение.

Также регистрируются случаи бешенства среди людей: в 2023 году был зафиксирован один случай бешенства, в 2024 и 2025 годах — по два случая, а в 2026-м по состоянию на 1 марта — ещё один. Все случаи, к сожалению, закончились смертью пациентов – говорится в сообщении Центра общественного здоровья.

На фоне нового случая ветеринарный врач Эдуард Котляров объяснил, чем опасна болезнь, как она передаётся и что делать после укуса.

По словам врача, бешенство передаётся через слюну заражённого животного, чаще всего через укус. Эдуард Котляров подчёркивает, что вирус попадает в организм через повреждённую кожу или слизистую и движется к центральной нервной системе. Именно поэтому после укуса важно не ждать появления симптомов, а как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Суперопасно. В принципе, ничего хуже нет. Это заболевание, которое вообще не лечится. То есть это всегда стопроцентная смертность у всех. Все теплокровные животные могут болеть — начиная от коровы, лошади, мыши, ёжика, кота, белочки, лисички и заканчивая носорогами, жирафами и всеми на свете – объясняет ветврач.

В Украине основную опасность, по словам врача, могут представлять дикие лисицы, бездомные кошки и собаки, а заражение происходит уже тогда, когда слюна инфицированного животного попадает в рану или на повреждённую слизистую оболочку. При этом вирусу необязательно попадать непосредственно в кровь, поскольку он движется по организму по нервным волокнам.

Любая маленькая царапина, то есть нарушение целостности кожи или слизистой оболочки, если это ранка и туда попадает вирус, — он находит себе где-то нервное окончание. И буквально с того момента, как вирус попал в рану, и до момента, пока он не попал в мозг, можно провести все эти лечебные вакцинации, введение сывороток, которые делают в больницах, и в таком случае ещё есть шанс выжить – отметил Котляров.

После укуса или царапины подозрительного животного врач советует сразу промыть рану и обратиться в больницу. Эдуард Котляров отмечает, что между заражением и появлением симптомов может пройти от нескольких дней до года, но сроки зависят, в частности, от того, насколько далеко от головы расположено место укуса.

Нужно обязательно очень хорошо промыть рану хозяйственным мылом и сразу обратиться в больницу, чтобы начать профилактику. Если сделать это как можно быстрее после укуса, эффективность таких мер очень высока и, как правило, всё заканчивается хорошо – подчёркивает ветврач.

Особое внимание ветеринар советует уделять вакцинации домашних животных. По его словам, в Украине в соответствии с законодательством собаки и кошки должны ежегодно прививаться от бешенства, поскольку такая вакцинация остается основным способом защитить животное от заболевания.

Абсолютно. Главное, чтобы вакцинация была регулярной. Согласно законодательству, каждое животное должно ежегодно получать прививку от бешенства. Если животное не вакцинировано, то даже врач в клинике имеет право его не принять. Это важно не только для защиты самого животного, но и для безопасности людей, которые с ним контактируют. Вакцинированный домашний питомец имеет значительно меньший риск заболеть после контакта с потенциально зараженным животным, поэтому не стоит пренебрегать ежегодной вакцинацией – подчеркнул Котляров.

В то же время, если домашнее животное укусила неизвестная собака или другое животное, прежде всего нужно выяснить, была ли она вакцинирована.

Если собственное животное не вакцинировано, а его укусило какое-то неизвестное, подозрительное животное, – карантин. Нужно просто изолировать животное на две недели и наблюдать за ним. Если в течение двух недель с ним все хорошо, оно ест, пьет и ведет себя адекватно, значит, все в порядке. Если собственное животное вакцинировано, то риск значительно меньше. Но в любом случае после контакта с подозрительным животным нужно внимательно следить за его состоянием – объясняет ветврач.

В Киеве владельцам животных Эдуард Котляров советует быть особенно внимательными в районах, где поблизости есть леса и могут появляться дикие животные. Во время прогулок ветеринар рекомендует не отпускать собак далеко без поводка и не позволять им контактировать с неизвестными животными. Особенно осторожными следует быть в темное время суток.

Не отпускать с поводка без необходимости, не контактировать с бездомными животными, не гулять там, где животное может убежать и вступить в контакт с кем-то неизвестным. Кроме того, не отпускать животное без необходимости ночью, когда темно и не видно, кто и где ходит, то есть держать его рядом с собой или постоянно в поле зрения – подчеркивает он.

Что касается признаков бешенства, то, по словам ветеринара, они могут быть заметны в поведении животного. В то же время владельцам не стоит пытаться самостоятельно определить диагноз только по поведению.

Животное, заболевшее бешенством, обычно можно заметить по его поведению. Оно может стать подозрительно агрессивным, у него может быть спутанное сознание или, наоборот, агрессивное животное вдруг становится неестественно ласковым. Также у больных животных часто наблюдаются сильное слюноотделение и пена у рта, поскольку вирус выделяется именно со слюной. Поэтому при любых резких и нетипичных изменениях в поведении животного лучше не приближаться к нему и избегать контакта – резюмировал Котляров.

Ветеринар подчеркивает, что важнейшей защитой домашних животных остаются вакцинация и недопущение опасных контактов. В случае укуса или царапины, нанесенных подозрительным животным, следует незамедлительно обратиться за медицинской или ветеринарной помощью.

ВНИМАНИЕ! Материал носит исключительно ознакомительный характер. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем – обратитесь к врачу.