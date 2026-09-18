Войска РФ ударили по электричке в Харьковской области, два человека получили серьёзные травмы

российские захватчики нанесли удар по пригородному поезду в Харьковской области, предварительно, двое пассажиров получили тяжелые ранения. Об этом сообщает "Укрзалізниця", пишет УНН.

Враг нанес удар по пригородному поезду в Харьковской области. Предварительно, двое пассажиров получили тяжелые ранения — во время эвакуации они не отошли на безопасное расстояние от поезда