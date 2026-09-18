Войска РФ ударили по электричке в Харьковской области, два человека получили серьёзные травмы
Киев • УНН
Россия атаковала пригородный поезд в Харьковской области. Двое пассажиров получили тяжёлые травмы во время эвакуации.
российские захватчики нанесли удар по пригородному поезду в Харьковской области, предварительно, двое пассажиров получили тяжелые ранения. Об этом сообщает "Укрзалізниця", пишет УНН.
Враг нанес удар по пригородному поезду в Харьковской области. Предварительно, двое пассажиров получили тяжелые ранения — во время эвакуации они не отошли на безопасное расстояние от поезда
В «Укрзалізниці» подчеркнули, что во время эвакуации необходимо четко выполнять команды поездной бригады. Если поблизости нет укрытия, нужно отойти как минимум на 200 метров от подвижного состава и объектов железнодорожной инфраструктуры.
Напомним
16 сентября российские оккупанты атаковали поезд №122, но благодаря эвакуации никто не пострадал. Для пассажиров организуют автобусные трансферы.
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