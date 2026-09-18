Россия перешла к новой фазе тотальной войны против Украины — The Economist

Россия вступила в новую фазу тотальной войны против Украины. Об этом говорится в материале The Economist, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в Киеве в последнее время произошли серьезные перебои в работе общественного транспорта.

Вой сирен и визг приложений, предупреждающих о предстоящих ударах, являются обычными звуками повсюду. Взрывы на автозаправочных и железнодорожных станциях, в торговых центрах, офисах и многоквартирных домах являются постоянным фоном. Некоторые сообщения свидетельствуют о новом оттоке семей из столицы в более безопасные районы на западе - пишет издание.

Указывается, что жители столицы привыкли, если не смирились, с вызовами жизни во время войны. При этом новый этап войны оказывает физическое, психологическое, экономическое и политическое давление на Украину. При этом пока непонятно, на какое ослабление напряженности украинцы могут рассчитывать благодаря дипломатии.

По словам источников, знакомых с переговорами спецпредставителей Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, в ближайшие недели может появиться предложение об ограниченном техническом соглашении. Трехсторонние переговоры с участием США, России и Украины могут состояться в Абу-Даби в начале октября. Но, по данным авторов, Путин как минимум до весны не согласится на прекращение наступательных действий.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай имеет влияние на Россию, но не оказывает на нее давления ради мира. По его словам, Пекин политически ближе к РФ.

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