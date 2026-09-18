Зеленский: Китай может остановить войну, но больше на стороне РФ

Китай мог бы подтолкнуть Россию к миру, но не делает этого, и политически страна больше находится "на стороне" РФ. Об этом в интервью NHK заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По словам главы государства, он видел "реальную ракету северокорейского производства в Украине", при этом китайских ракет он не видел.

Но я знаю, что их технологии попадают в Россию. Оборудование, которое они используют, поступает из Китая, вероятно, вместе со специалистами и технологиями. Я не вижу, чтобы Китай оказывал давление на Россию с целью прекращения войны. Я никогда этого не видел. Возможно, они делают это во время каких-то своих двусторонних встреч. Не знаю. Но я считаю, что они имеют огромное влияние на Россию, особенно сейчас, когда действует много санкций, существует теневой флот, а также отключены энергетические и банковские системы - отметил Зеленский.

По его убеждению, Китай может найти способ подтолкнуть Путина к переговорам.

"Но они этого не сделали. И если ты можешь, но не делаешь, то это поддержка или нет? Жаль, что Китай не на нашей стороне в этой войне — политически. Дело даже не в оружии. Дело в политической воле. И жаль, потому что эту войну могут мгновенно остановить сильные лидеры, в частности и Китай. Жаль, что они не на нашей стороне. Но это не проблема. Это огорчение. Проблема в том, что они не посередине. Потому что они немного больше на стороне России", — резюмировал Президент.

Напомним

На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС взять на себя миротворческую роль в войне на Ближнем Востоке и заявил о готовности Китая присоединиться к этому процессу. В то же время в его заявлении о войне России против Украины не упоминалось.

Путин снова не договорился с Си Цзиньпином о новом газопроводе в Китай из-за цены