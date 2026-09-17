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Готовил диверсии на железной дороге возле Харькова: агента рф приговорили к 15 годам по материалам СБУ

Киев • УНН

 • 4204 просмотра

российского агента приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он готовил взрывы на железной дороге возле Харькова по заданию рф.

Готовил диверсии на железной дороге возле Харькова: агента рф приговорили к 15 годам по материалам СБУ

На основании доказательной базы контрразведки и следователей Службы безопасности Украины 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил российский агент, которого разоблачили в ноябре 2025 года при подготовке диверсий на железной дороге возле Харькова. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

Детали

По данным следствия, задания рф выполнял завербованный врагом местный механик. В поле зрения российских спецслужбистов он попал, когда публиковал антиукраинские комментарии в чатах Telegram-каналов.

После вербовки предатель получил указание от куратора из рф изготовить самодельные бомбы на основе пластита с датчиком движения. Установлено, что россияне передавали своему сообщнику компоненты для взрывчатки с помощью дронов, которые сбрасывали "пакунки" в обусловленном месте в Харьковском районе

- говорится в сообщении СБУ.

Также следователи отметили, что фигурант проводил доразведку на железнодорожных путях и устанавливал вблизи них дистанционные фотоловушки с целью выявить наиболее уязвимые участки для подрыва.

В дальнейшем агент заложил одно взрывное устройство под путями, другое — непосредственно под грузовым вагоном.

Контрразведчики СБУ своевременно разоблачили и задокументировали преступления предателя и задержали его на этапе подготовки к диверсии.

Во время обысков по месту жительства и в автомобиле агента изъяты смартфон для контактов с российским спецслужбистом, а также комплектующие к самодельным взрывным устройствам.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
    • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
      • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 (оконченное покушение на совершение диверсии, совершенное в условиях военного положения);
        • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (подготовка к совершению диверсии в условиях военного положения);
          • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами).

            Напомним

            Контрразведка СБУ задержала в Хмельницкой области еще одного российского информатора, который корректировал ракетно-дроновые обстрелы региона.

            Евгений Устименко

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