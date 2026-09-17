Готовил диверсии на железной дороге возле Харькова: агента рф приговорили к 15 годам по материалам СБУ
Киев • УНН
российского агента приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он готовил взрывы на железной дороге возле Харькова по заданию рф.
На основании доказательной базы контрразведки и следователей Службы безопасности Украины 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил российский агент, которого разоблачили в ноябре 2025 года при подготовке диверсий на железной дороге возле Харькова. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
Детали
По данным следствия, задания рф выполнял завербованный врагом местный механик. В поле зрения российских спецслужбистов он попал, когда публиковал антиукраинские комментарии в чатах Telegram-каналов.
После вербовки предатель получил указание от куратора из рф изготовить самодельные бомбы на основе пластита с датчиком движения. Установлено, что россияне передавали своему сообщнику компоненты для взрывчатки с помощью дронов, которые сбрасывали "пакунки" в обусловленном месте в Харьковском районе
Также следователи отметили, что фигурант проводил доразведку на железнодорожных путях и устанавливал вблизи них дистанционные фотоловушки с целью выявить наиболее уязвимые участки для подрыва.
В дальнейшем агент заложил одно взрывное устройство под путями, другое — непосредственно под грузовым вагоном.
Контрразведчики СБУ своевременно разоблачили и задокументировали преступления предателя и задержали его на этапе подготовки к диверсии.
Во время обысков по месту жительства и в автомобиле агента изъяты смартфон для контактов с российским спецслужбистом, а также комплектующие к самодельным взрывным устройствам.
По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 (оконченное покушение на совершение диверсии, совершенное в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (подготовка к совершению диверсии в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами).
Напомним
Контрразведка СБУ задержала в Хмельницкой области еще одного российского информатора, который корректировал ракетно-дроновые обстрелы региона.