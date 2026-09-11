На Хмельниччині затримали інформатора рф, який коригував обстріли

Контррозвідка СБУ затримала на Хмельниччині ще одного російського інформатора, який коригував ракетно-дронові обстріли по регіону. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає УНН.

За даними слідства, коригуванням ворожих ударів займався безробітний мешканець Славути, який потрапив до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку "легких" заробітків.

Інформатор обходив місто та його прилеглу територію, щоб виявити і передати до рф геолокації потенційних "цілей". Співробітники СБУ викрили фігуранта на початковому етапі його розвідактивності - після отримання ним ворожого завдання на збір координат для запланованих обстрілів західного регіону. Задокументовано, як зловмисник сфотографував на камеру телефону фасад адмінбудівлі та контрольно-пропускні пункти військової частини. Після цього коригувальник мав виявити і "злити" росіянам геолокації складських приміщень українських військ