На Хмельниччині затримали інформатора рф, який коригував обстріли
Київ • УНН
СБУ затримала жителя Славути, який збирав для рф координати українських військових об’єктів. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.
Контррозвідка СБУ затримала на Хмельниччині ще одного російського інформатора, який коригував ракетно-дронові обстріли по регіону. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає УНН.
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За даними слідства, коригуванням ворожих ударів займався безробітний мешканець Славути, який потрапив до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку "легких" заробітків.
Інформатор обходив місто та його прилеглу територію, щоб виявити і передати до рф геолокації потенційних "цілей". Співробітники СБУ викрили фігуранта на початковому етапі його розвідактивності - після отримання ним ворожого завдання на збір координат для запланованих обстрілів західного регіону. Задокументовано, як зловмисник сфотографував на камеру телефону фасад адмінбудівлі та контрольно-пропускні пункти військової частини. Після цього коригувальник мав виявити і "злити" росіянам геолокації складських приміщень українських військ
Фігуранта затримали за місцем проживання. Під час обшуків у нього виявлено і вилучено смартфон, на якому він накопичував фото українських об’єктів та електронні координати на гугл-картах.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо
На Харківщині працівники СБУ затримали місцевого безробітного, якого завербували росіяни. Він передавав окупантам координати позицій ЗСУ на Вовчанському напрямку.