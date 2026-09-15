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Помер легендарний дизайнер Боб Макі, який працював із Шер, Мерилін Монро та Тейлор Свіфт

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Боб Макі помер 14 вересня у 87 років. Він працював із Шер, Мерилін Монро, Тейлор Свіфт та іншими зірками.

Помер легендарний дизайнер Боб Макі, який працював із Шер, Мерилін Монро та Тейлор Свіфт

Легендарний американський дизайнер одягу та сценічних костюмів Боб Макі помер 14 вересня у віці 87 років. За свою багаторічну кар'єру він працював із Шер, Мерилін Монро, Тейлор Свіфт, Майлі Сайрус та іншими зірками, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Про смерть дизайнера повідомили на його офіційній сторінці в Instagram. Причину смерті наразі не назвали.

З важким серцем повідомляємо, що сьогодні помер містер Боб Макі. Він прожив свої 87 років на повну, здійснивши мрію стати дизайнером моди та костюмів – це все, чого він коли-небудь хотів

– йдеться у повідомленні.

Від Мерилін Монро до Тейлор Свіфт

Кар'єру Макі розпочав у 1960-х роках як асистент дизайнера костюмів Жана Луї. Він долучився до створення знаменитої сукні Мерилін Монро, в якій вона виконала "Happy Birthday, Mr. President" на святкуванні дня народження президента США Джона Кеннеді у 1962 році.

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Особливе місце в кар'єрі дизайнера посіла Шер. Їхня співпраця тривала понад 40 років, а створені Макі сценічні образи стали однією з візитівок співачки. Дизайнер отримав 32 номінації на премію "Еммі" та здобув 9 нагород, а у 2019 році отримав "Тоні" за костюми для мюзиклу "The Cher Show".

Макі також створював образи для Керол Бернетт, а його роботи носили Майлі Сайрус і Сабріна Карпентер. Тейлор Свіфт використала один з архівних костюмів дизайнера для оформлення альбому "The Life of a Showgirl".

За яскраві сценічні костюми Макі отримав прізвисько "Султан блискіток", а його роботи протягом десятиліть формували образи одних із найвідоміших зірок американської сцени.

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