Помер легендарний дизайнер Боб Макі, який працював із Шер, Мерилін Монро та Тейлор Свіфт

Легендарний американський дизайнер одягу та сценічних костюмів Боб Макі помер 14 вересня у віці 87 років. За свою багаторічну кар'єру він працював із Шер, Мерилін Монро, Тейлор Свіфт, Майлі Сайрус та іншими зірками, повідомляє E! News, пише УНН.

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Про смерть дизайнера повідомили на його офіційній сторінці в Instagram. Причину смерті наразі не назвали.

З важким серцем повідомляємо, що сьогодні помер містер Боб Макі. Він прожив свої 87 років на повну, здійснивши мрію стати дизайнером моди та костюмів – це все, чого він коли-небудь хотів – йдеться у повідомленні.

Від Мерилін Монро до Тейлор Свіфт

Кар'єру Макі розпочав у 1960-х роках як асистент дизайнера костюмів Жана Луї. Він долучився до створення знаменитої сукні Мерилін Монро, в якій вона виконала "Happy Birthday, Mr. President" на святкуванні дня народження президента США Джона Кеннеді у 1962 році.

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Особливе місце в кар'єрі дизайнера посіла Шер. Їхня співпраця тривала понад 40 років, а створені Макі сценічні образи стали однією з візитівок співачки. Дизайнер отримав 32 номінації на премію "Еммі" та здобув 9 нагород, а у 2019 році отримав "Тоні" за костюми для мюзиклу "The Cher Show".

Макі також створював образи для Керол Бернетт, а його роботи носили Майлі Сайрус і Сабріна Карпентер. Тейлор Свіфт використала один з архівних костюмів дизайнера для оформлення альбому "The Life of a Showgirl".

За яскраві сценічні костюми Макі отримав прізвисько "Султан блискіток", а його роботи протягом десятиліть формували образи одних із найвідоміших зірок американської сцени.

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