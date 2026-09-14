У росії знайшли "оригінальний" захист для складів Wildberries від українських дронів

Після серії атак на логістичні центри Wildberries у росії компанія вирішила захищати свої склади від безпілотників за допомогою металевої сітки. Загалом планують закупити 478 000 кв. м такого захисту – цього вистачило б приблизно на 67 футбольних полів, повідомляє The Bell, пише УНН.

Деталі

Тендер на постачання оцинкованої металевої сітки для об'єктів у 8 регіонах росії Wildberries оголосила на початку серпня. У документації прямо не вказано, для чого потрібна така кількість матеріалу, однак співрозмовник The Bell у промисловій галузі вважає, що йдеться саме про захист від БпЛА.

Обнести все металевим парканом – все ще найпопулярніший варіант, враховуючи досить високу ефективність і відсутність ризиків та будь-яких нормативних вимог, окрім будівельних – пояснив він.

Сітка як нова російська ППО

Подібні конструкції в росії встановлюють навколо нафтобаз, резервуарів, ТЕЦ, підстанцій та газової інфраструктури. Сітки монтують на певній відстані від об'єкта, щоб вони першими приймали на себе удар безпілотника.

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Захист складів може обійтися Wildberries у 73,6–226,5 млн рублів. Компанія також оголосила тендер на закупівлю кремнеземної тканини для 14 об'єктів. Такий матеріал витримує високі температури та може використовуватися як протипожежний бар'єр.

Закупівлі розпочалися після серії атак на інфраструктуру Wildberries. За даними "Верстки", з 18 липня протягом місяця під удари потрапили щонайменше 22 об'єкти компанії, а площа знищених або виведених з експлуатації складських приміщень до 17 серпня сягнула близько 2,4 млн кв. м.

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