В России нашли «оригинальную» защиту для складов Wildberries от украинских дронов

После серии атак на логистические центры Wildberries в России компания решила защищать свои склады от беспилотников с помощью металлической сетки. Всего планируется закупить 478 000 кв. м такой защиты — этого хватило бы примерно на 67 футбольных полей, сообщает The Bell, пишет УНН.

Детали

Тендер на поставку оцинкованной металлической сетки для объектов в 8 регионах России Wildberries объявила в начале августа. В документации прямо не указано, для чего нужно такое количество материала, однако собеседник The Bell в промышленной отрасли считает, что речь идет именно о защите от БПЛА.

Обнести все металлическим забором — все еще самый популярный вариант, учитывая достаточно высокую эффективность и отсутствие рисков и каких-либо нормативных требований, кроме строительных — пояснил он.

Сетка как новая российская ПВО

Подобные конструкции в России устанавливают вокруг нефтебаз, резервуаров, ТЭЦ, подстанций и газовой инфраструктуры. Сетки монтируют на определенном расстоянии от объекта, чтобы они первыми принимали на себя удар беспилотника.

Украинские военные дронами FP-1 уничтожили складской комплекс Ozon в саратове - Fire Point

Защита складов может обойтись Wildberries в 73,6–226,5 млн рублей. Компания также объявила тендер на закупку кремнеземной ткани для 14 объектов. Такой материал выдерживает высокие температуры и может использоваться как противопожарный барьер.

Закупки начались после серии атак на инфраструктуру Wildberries. По данным «Верстки», с 18 июля в течение месяца под удары попали как минимум 22 объекта компании, а площадь уничтоженных или выведенных из эксплуатации складских помещений к 17 августа достигла около 2,4 млн кв. м.

Российские НПЗ один за другим подвергаются атакам ВСУ. Может ли Украина достать остальные?