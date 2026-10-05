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В России разбился Ту-95МС, погибли 8 военнослужащих, среди них могли быть причастные к ракетным ударам по Украине

Киев • УНН

 • 1160 просмотра

На российском Дальнем Востоке разбился Ту-95МС, погибли 8 военнослужащих. По меньшей мере трое могли быть причастны к ракетным ударам по Украине.

В России разбился Ту-95МС, погибли 8 военнослужащих, среди них могли быть причастные к ракетным ударам по Украине

В Амурской области РФ при падении стратегического бомбардировщика Ту-95МС погибли 8 российских военнослужащих. По меньшей мере трое из них могли быть причастны к ракетным ударам по украинским городам, сообщают российские источники, пишет УНН.

Детали

Самолет разбился 1 октября возле села Красноярово. Минобороны РФ заявляло, что Ту-95МС выполнял тренировочный полет и упал в безлюдной местности. Сначала российская сторона сообщала о гибели 6 членов экипажа.

Однако глава Мазановского округа Амурской области Михаил Пивень опубликовал фотографию погибшего экипажа, на которой указаны 8 военнослужащих.

Среди погибших могли быть причастные к ударам по Украине

Украинский военный блогер Анатолий Штефан «Штирлиц» утверждает, что по меньшей мере трое из погибших были непосредственно причастны к ракетным атакам на украинские города — занимались методическим обеспечением ударов, отдавали и выполняли приказы о пусках крылатых ракет. В то же время он не назвал их имен, поэтому независимо проверить эту информацию в настоящее время невозможно.

Известно, что среди погибших был подполковник Федор Павлюков — заместитель командира 182-го тяжелого бомбардировочного авиаполка по летной подготовке. В 2021–2024 годах он командовал эскадрильей Ту-95МС.

Самолеты этого авиаполка привлекали к ракетным ударам по Украине. Еще в 2022 году украинская разведка включила Павлюкова в перечень российских летчиков, которых, по ее данным, готовили к нанесению ударов по Украине с территории Беларуси.

Степан Гафтко

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Ту-95
Украина