Лавров Сергей Викторович

Сийярто выступил в Минске на русском языке и после встречи с Лавровым заявил - в Кремле якобы "готовы" к саммиту с США

Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто во вторник был в Минске, где во время евразийской конференции использовал в выступлении русский язык. Представитель Будапешта провел встречу с главой МИД РФ, после чего объявил об открытости России к саммиту с США.