Лавров Сергей Викторович

13370 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 29028 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 29982 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 33132 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 47692 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 40237 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 35898 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36114 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 30657 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 56912 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
россия легализует мобилизацию украинцев: в Мелитополе готовят "военные списки" - ЦНС1 ноября, 03:18 • 18678 просмотра
Дания укрепляет оборону Гренландии на фоне заявлений Трампа об аннексии и роста активности РФ - Bloomberg1 ноября, 03:55 • 10756 просмотра
Минус 900 солдат и 349 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки1 ноября, 05:21 • 6348 просмотра
"Зеркальный ответ на ракетные удары РФ": в ISW оценили перспективы предоставления США Украине ракет Tomahawk1 ноября, 05:40 • 14432 просмотра
ЕС создает новую систему для быстрой переброски войск и техники - ЦПД09:07 • 4566 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 29028 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 29982 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 55651 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 56912 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 49310 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo08:30 • 13370 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 55651 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 37461 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 46002 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 77987 просмотра
Новости по теме
"Скажите своему начальнику, чтобы прекратил войну": в Украине отреагировали на заявления рф о переговорах в "стамбульском формате"

МИД Украины призвало донести до путина, чтобы он прекратил войну, реагируя на заявления рф о продолжении переговоров в "стамбульском формате". Украинская делегация ранее посещала Стамбул для переговоров, но российская сторона выдвигала ультиматумы.

Политика • 31 октября, 15:34 • 3292 просмотра
Саммит Трампа и путина в Будапеште отменили из-за требований москвы - FT

Запланированный саммит между Трампом и путиным в Будапеште отменен из-за жестких требований россии по Украине. Решение принято после напряженного разговора дипломатов.

Политика • 31 октября, 08:59 • 4096 просмотра
Сийярто выступил в Минске на русском языке и после встречи с Лавровым заявил - в Кремле якобы "готовы" к саммиту с США

Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто во вторник был в Минске, где во время евразийской конференции использовал в выступлении русский язык. Представитель Будапешта провел встречу с главой МИД РФ, после чего объявил об открытости России к саммиту с США.

Политика • 28 октября, 13:38 • 3413 просмотра
кремль пытается переложить на США собственную неспособность вести конструктивные переговоры - ISW

По мнению аналитиков, кремль усиливает когнитивную войну, чтобы заставить США принимать выгодные для россии решения по войне в Украине, обвиняя их в неспособности к переговорам. российские чиновники обвиняют Дональда Трампа в препятствовании мирным переговорам, отказываясь от максималистских требований рф.

Политика • 28 октября, 05:30 • 4070 просмотра
"Имитация мирных намерений": в СНБО дали оценку заявлению лаврова о готовности путина завершить войну на основе концепции США

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Путина принять концепцию США по Украине является манипуляцией. Центр противодействия дезинформации СНБО Украины утверждает, что Москва имитирует мирные намерения без практических действий.

Война в Украине • 27 октября, 23:01 • 12226 просмотра
путин заявил, что отношения с Северной Кореей развиваются "по плану"

российский диктатор владимир путин заявил, что отношения с Северной Кореей "идут по плану" во время встречи с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэ.

Политика • 27 октября, 17:52 • 9548 просмотра
Ориентиров по срокам нет, но готовность сохраняется: Ушаков о встрече Трампа и путина

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил о сохранении готовности к встрече путина и Трампа, хотя сроки не определены. Ранее встреча в Будапеште была отменена из-за неудачных подготовительных переговоров.

Политика • 27 октября, 16:40 • 5217 просмотра
Новые санкции США могут стоить россии 5 млрд долларов ежемесячно - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прогнозирует, что новые санкции США против российских нефтяных компаний могут сократить экспорт нефти на 50%, что приведет к потере россией до $5 млрд ежемесячно. Он также отмечает рост антиамериканской риторики в российских СМИ после введения этих санкций.

Экономика • 27 октября, 11:58 • 2821 просмотра
путин был готов завершить войну в Украине по концепции США - лавров

Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что владимир путин был готов завершить войну в Украине на основе американской концепции. Это заявление прозвучало во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске.

Политика • 27 октября, 09:44 • 4265 просмотра
Лавров: Разговор с Рубио прошел действительно хорошо, поскольку США по итогам не увидели необходимости в личной встрече

По словам министра иностранных дел РФ, перспективы проведения новой встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа зависят от Вашингтона.

Политика • 26 октября, 20:23 • 17919 просмотра
Госсекретарь США Рубио сменил Виткоффа в переговорах с РФ, что привело к ужесточению санкций - Bloomberg

Госсекретарь США Марко Рубио теперь отвечает за переговоры с Россией, заменив Стивена Виткоффа. Это объясняет решение президента Трампа ввести жесткие санкции против РФ.

Политика • 25 октября, 00:04 • 16037 просмотра
Горящий детский сад в Харькове после российской атаки ускорил санкции Трампа против Москвы - CNN

Удары РФ по гражданскому населению в Украине и максималистские требования Кремля заставили Трампа ввести новые санкции против России. Это произошло после осознания неизменности курса Путина относительно целей войны.

Политика • 24 октября, 08:32 • 3960 просмотра
Рубио заявил, что США все еще хотят встретиться с россией после санкций

США, несмотря на введение санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний, все еще хотят встретиться с россией. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о заинтересованности в сотрудничестве для достижения мира.

Политика • 23 октября, 06:52 • 3659 просмотра
путин провел "ядерную тренировку": осуществлены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракетVideo

россия под руководством диктатора владимира путина провела тренировку стратегических ядерных сил, включая наземную, морскую и авиационную составляющие. Были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.

Новости Мира • 22 октября, 11:37 • 3720 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo

Специальный представитель главы Кремля Кирилл Дмитриев утверждает, что подготовка встречи лидеров РФ и США якобы продолжается. Он заявил, что СМИ искажают информацию об отмене встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Политика • 22 октября, 00:40 • 38211 просмотра
Саммит Трампа и Путина: глава МИД Венгрии представил свое видение событийVideo

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о возможном переносе саммита президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Будапеште. Он назвал их ложными, указав на ожидаемые "вбросы" перед событиями, влияющими на выбор между войной и миром.

Политика • 21 октября, 21:25 • 4325 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ

Белый дом подтвердил отмену встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште. Причиной стало неудачное завершение телефонных переговоров между переговорщиками по подготовке к мирным переговорам.

Политика • 21 октября, 19:07 • 36939 просмотра
Встреча Трампа и Путина в Будапеште сорвалась: Москва захотела слишком многого – Reuters

Саммит президентов США и РФ в Венгрии отложен, поскольку Москва отказалась рассматривать условия немедленного прекращения огня в Украине. Американская сторона пришла к выводу, что шансов на реальное соглашение в Будапеште нет.

Политика • 21 октября, 17:57 • 4630 просмотра
Лавров обвинил Польшу в "террористических действиях" из-за отказа предоставить коридор самолету Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Польшу в "террористических действиях" после отказа предоставить безопасный воздушный коридор для самолета Владимира Путина. Российский дипломат заявил, что польские власти якобы провоцируют Украину и готовы к проведению собственных "террористических актов".

Политика • 21 октября, 16:08 • 4517 просмотра
Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште приостановлена - корреспондент Белого домаVideo

Планирование саммита между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным временно приостановлено. Трамп считает, что стороны еще недостаточно готовы к полноценным переговорам, несмотря на продуктивные предварительные консультации.

Политика • 21 октября, 15:33 • 25327 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN

Запланированная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио отложена на неопределенный срок. Это произошло после того, как официальные лица пришли к выводу, что позиция России по войне в Украине изменилась недостаточно.

Политика • 21 октября, 05:00 • 18297 просмотра
"Война - очень странная штука": Трамп прокомментировал шансы Украины на победу

Президент США Дональд Трамп отметил, что война непредсказуема, и Украина все еще имеет шанс на победу. Он добавил, что хотя это возможно, он не думает, что это произойдет.

Война в Украине • 20 октября, 16:35 • 4535 просмотра
Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов: Лавров и Рубио провели разговор перед саммитом

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, ответственный за подготовку саммита, провели конструктивное обсуждение договоренностей. Встреча состоялась 16 октября для подготовки возможного саммита между лидерами.

Политика • 20 октября, 15:21 • 3303 просмотра
Госсекретарь США Рубио может встретиться с Лавровым 23 октября для подготовки саммита - Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров планируют встретиться 23 октября. Встреча должна согласовать условия будущего саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Политика • 20 октября, 14:35 • 2980 просмотра
Реплики кремля не стоят внимания, оценивать нужно действия: в ЦПД видят информационный хаос перед саммитом США-рф

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил об информационном хаосе перед разговором Рубио и лаврова и встречей Трампа с путиным. Он рекомендует оценивать действия сторон, а не реплики или анонимные вбросы.

Политика • 20 октября, 10:55 • 3355 просмотра
Раскрыт вероятный маршрут самолета Путина в Будапешт на встречу с ТрампомPhoto

Издание Air Live показало вероятный маршрут самолета Владимира Путина в Будапешт, где запланирован саммит с Дональдом Трампом. Маршрут длиной 5000 км будет пролегать через Каспий, Иран, Турцию, Средиземное море, Черногорию, Сербию и Венгрию, что увеличит время полета на 3 часа.

Политика • 18 октября, 05:37 • 13399 просмотра
Встреча Трампа и путина: Венгрия заявила о начале подготовки саммита после переговоров с США и рф

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о начале подготовки к саммиту Дональда Трампа и владимира путина в Будапеште. Он провел переговоры с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау и главой мид рф сергеем лавровым.

Политика • 17 октября, 08:54 • 3269 просмотра
"Аляскинский процесс" не завершен: лавров рассказал, чего ждет рф

Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что "Аляскинский процесс" не завершен. россия ожидает реакции Вашингтона на ответ владимира путина относительно "концепции украинского урегулирования", переданной спецпосланником США Стивом Виткоффом.

Политика • 15 октября, 17:34 • 10236 просмотра
Цены на лекарства в россии растут в 3,5 раза быстрее инфляции - разведка

В январе-августе 2025 года средняя цена упаковки лекарств в россии выросла на 13,6% до 416 рублей, что опережает общий уровень инфляции почти в 3,5 раза. Это привело к уменьшению продаж в упаковках на 2,3%, тогда как в денежном выражении они выросли на 11% до 1,1 трлн рублей.

Экономика • 15 октября, 13:53 • 2422 просмотра
Президент Сирии прибыл в Москву: в центре переговоров – экстрадиция Асада и военные базы РФ – СМИPhoto

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа впервые официально посетил Москву для переговоров с Путиным. Обсуждаются вопросы экстрадиции Башара Асада и пребывания российских военных баз в Сирии.

Политика • 15 октября, 12:58 • 3123 просмотра