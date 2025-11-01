МИД Украины призвало донести до путина, чтобы он прекратил войну, реагируя на заявления рф о продолжении переговоров в "стамбульском формате". Украинская делегация ранее посещала Стамбул для переговоров, но российская сторона выдвигала ультиматумы.
Запланированный саммит между Трампом и путиным в Будапеште отменен из-за жестких требований россии по Украине. Решение принято после напряженного разговора дипломатов.
Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто во вторник был в Минске, где во время евразийской конференции использовал в выступлении русский язык. Представитель Будапешта провел встречу с главой МИД РФ, после чего объявил об открытости России к саммиту с США.
По мнению аналитиков, кремль усиливает когнитивную войну, чтобы заставить США принимать выгодные для россии решения по войне в Украине, обвиняя их в неспособности к переговорам. российские чиновники обвиняют Дональда Трампа в препятствовании мирным переговорам, отказываясь от максималистских требований рф.
Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Путина принять концепцию США по Украине является манипуляцией. Центр противодействия дезинформации СНБО Украины утверждает, что Москва имитирует мирные намерения без практических действий.
российский диктатор владимир путин заявил, что отношения с Северной Кореей "идут по плану" во время встречи с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэ.
Помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил о сохранении готовности к встрече путина и Трампа, хотя сроки не определены. Ранее встреча в Будапеште была отменена из-за неудачных подготовительных переговоров.
Президент Владимир Зеленский прогнозирует, что новые санкции США против российских нефтяных компаний могут сократить экспорт нефти на 50%, что приведет к потере россией до $5 млрд ежемесячно. Он также отмечает рост антиамериканской риторики в российских СМИ после введения этих санкций.
Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что владимир путин был готов завершить войну в Украине на основе американской концепции. Это заявление прозвучало во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске.
По словам министра иностранных дел РФ, перспективы проведения новой встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа зависят от Вашингтона.
Госсекретарь США Марко Рубио теперь отвечает за переговоры с Россией, заменив Стивена Виткоффа. Это объясняет решение президента Трампа ввести жесткие санкции против РФ.
Удары РФ по гражданскому населению в Украине и максималистские требования Кремля заставили Трампа ввести новые санкции против России. Это произошло после осознания неизменности курса Путина относительно целей войны.
США, несмотря на введение санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний, все еще хотят встретиться с россией. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о заинтересованности в сотрудничестве для достижения мира.
россия под руководством диктатора владимира путина провела тренировку стратегических ядерных сил, включая наземную, морскую и авиационную составляющие. Были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.
Специальный представитель главы Кремля Кирилл Дмитриев утверждает, что подготовка встречи лидеров РФ и США якобы продолжается. Он заявил, что СМИ искажают информацию об отмене встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о возможном переносе саммита президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Будапеште. Он назвал их ложными, указав на ожидаемые "вбросы" перед событиями, влияющими на выбор между войной и миром.
Белый дом подтвердил отмену встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште. Причиной стало неудачное завершение телефонных переговоров между переговорщиками по подготовке к мирным переговорам.
Саммит президентов США и РФ в Венгрии отложен, поскольку Москва отказалась рассматривать условия немедленного прекращения огня в Украине. Американская сторона пришла к выводу, что шансов на реальное соглашение в Будапеште нет.
Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Польшу в "террористических действиях" после отказа предоставить безопасный воздушный коридор для самолета Владимира Путина. Российский дипломат заявил, что польские власти якобы провоцируют Украину и готовы к проведению собственных "террористических актов".
Планирование саммита между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным временно приостановлено. Трамп считает, что стороны еще недостаточно готовы к полноценным переговорам, несмотря на продуктивные предварительные консультации.
Запланированная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио отложена на неопределенный срок. Это произошло после того, как официальные лица пришли к выводу, что позиция России по войне в Украине изменилась недостаточно.
Президент США Дональд Трамп отметил, что война непредсказуема, и Украина все еще имеет шанс на победу. Он добавил, что хотя это возможно, он не думает, что это произойдет.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, ответственный за подготовку саммита, провели конструктивное обсуждение договоренностей. Встреча состоялась 16 октября для подготовки возможного саммита между лидерами.
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров планируют встретиться 23 октября. Встреча должна согласовать условия будущего саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил об информационном хаосе перед разговором Рубио и лаврова и встречей Трампа с путиным. Он рекомендует оценивать действия сторон, а не реплики или анонимные вбросы.
Издание Air Live показало вероятный маршрут самолета Владимира Путина в Будапешт, где запланирован саммит с Дональдом Трампом. Маршрут длиной 5000 км будет пролегать через Каспий, Иран, Турцию, Средиземное море, Черногорию, Сербию и Венгрию, что увеличит время полета на 3 часа.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о начале подготовки к саммиту Дональда Трампа и владимира путина в Будапеште. Он провел переговоры с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау и главой мид рф сергеем лавровым.
Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что "Аляскинский процесс" не завершен. россия ожидает реакции Вашингтона на ответ владимира путина относительно "концепции украинского урегулирования", переданной спецпосланником США Стивом Виткоффом.
В январе-августе 2025 года средняя цена упаковки лекарств в россии выросла на 13,6% до 416 рублей, что опережает общий уровень инфляции почти в 3,5 раза. Это привело к уменьшению продаж в упаковках на 2,3%, тогда как в денежном выражении они выросли на 11% до 1,1 трлн рублей.
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа впервые официально посетил Москву для переговоров с Путиным. Обсуждаются вопросы экстрадиции Башара Асада и пребывания российских военных баз в Сирии.