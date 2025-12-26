Враг атаковал объект критической инфраструктуры на Волыни: что известно
Киев • УНН
25 декабря во время воздушной тревоги враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры на Волыни. Пострадавших и погибших нет.
Вечером в четверг, 25 декабря, враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры на Волыни. Об этом сообщил начальник Волынской ОВА Иван Рудницкий, информирует УНН.
Детали
По его словам, атака произошла во время воздушной тревоги.
Россия продолжает терроризировать украинцев. Во время воздушной тревоги враг атаковал объект критической инфраструктуры в нашей области
Он уточнил, что в результате удара пострадавших и погибших нет.
Напомним
В результате массированной атаки РФ на Луцк в ночь на 6 декабря возникли масштабные пожары на складах с продуктами и медикаментами.
