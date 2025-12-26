Враг атаковал объект критической инфраструктуры на Волыни: что известно

$42.150.05
49.680.05
ukenru
25 декабря, 16:14 • 12261 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 42450 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 46547 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 58551 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 30020 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 23613 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 17987 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 62120 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 78466 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 34699 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
6.1м/с
71%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 16386 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 14814 просмотра
Требовали купить БАДы: стали известны новые подробности по делу преступной группы, терроризировавшей пожилых украинцевPhoto25 декабря, 15:38 • 7232 просмотра
Минобороны вводит видеофиксацию контроля качества имущества ВСУ для прозрачности закупок25 декабря, 15:49 • 7610 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 11233 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 42450 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 62120 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 45530 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 78466 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 63696 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Карл III
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Чернигов
Реклама
УНН Lite
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 11250 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 14829 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 16405 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 19620 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 25765 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Крылатая ракета Storm Shadow
Таймс

Враг атаковал объект критической инфраструктуры на Волыни: что известно

Киев • УНН

 • 2 просмотра

25 декабря во время воздушной тревоги враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры на Волыни. Пострадавших и погибших нет.

Враг атаковал объект критической инфраструктуры на Волыни: что известно

Вечером в четверг, 25 декабря, враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры на Волыни. Об этом сообщил начальник Волынской ОВА Иван Рудницкий, информирует УНН.

Детали

По его словам, атака произошла во время воздушной тревоги.

Россия продолжает терроризировать украинцев. Во время воздушной тревоги враг атаковал объект критической инфраструктуры в нашей области

- отметил Рудницкий.

Он уточнил, что в результате удара пострадавших и погибших нет.

Напомним

В результате массированной атаки РФ на Луцк в ночь на 6 декабря возникли масштабные пожары на складах с продуктами и медикаментами.

Женщина получила травмы в Луцке во время утренней вражеской атаки: показали последствия21.08.25, 11:12 • 3917 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Волынская область
Украина
Луцк