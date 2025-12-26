Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури на Волині: що відомо
Київ • УНН
25 грудня під час повітряної тривоги ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури на Волині. Постраждалих та загиблих немає.
Ввечері у четвер, 25 грудня, ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури на Волині. Про це повідомив начальник Волинської ОВА Іван Рудницький, інформує УНН.
Деталі
За його словами, атака сталася під час повітряної тривоги.
росія продовжує тероризувати українців. Під час повітряної тривоги ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області
Він уточнив, що внаслідок удару постраждалих та загиблих немає.
Нагадаємо
У результаті масованої атаки рф на Луцьк у ніч на 6 грудня виникли масштабні пожежі на складах із продуктами та медикаментами.
Жінка отримала травми у Луцьку під час ранкової ворожої атаки: показали наслідки21.08.25, 11:12 • 3917 переглядiв