Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури на Волині: що відомо

25 грудня, 16:14 • 12284 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 42537 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 46646 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 58666 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 30055 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 23634 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 18006 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 62149 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 14:30 • 78500 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
24 грудня, 14:18 • 34709 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 16426 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 14847 перегляди
Вимагали купити БАДи: стали відомі нові подробиці у справі злочинної групи, що тероризувала літніх українцівPhoto25 грудня, 15:38 • 7272 перегляди
Міноборони запроваджує відеофіксацію контролю якості майна ЗСУ для прозорості закупівель 25 грудня, 15:49 • 7654 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 11267 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 42537 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 62149 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto24 грудня, 15:00 • 45545 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg24 грудня, 14:30 • 78500 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
24 грудня, 13:26 • 63719 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Чарльз ІІІ
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Чернігів
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 11270 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 14849 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 16431 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 19631 перегляди
Нову пропозицію Paramount щодо Warner Bros. великий інвестор оцінив як "недостатню"25 грудня, 08:09 • 25777 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Storm Shadow
The Times

Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури на Волині: що відомо

Київ • УНН

 • 32 перегляди

25 грудня під час повітряної тривоги ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури на Волині. Постраждалих та загиблих немає.

Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури на Волині: що відомо

Ввечері у четвер, 25 грудня, ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури на Волині. Про це повідомив начальник Волинської ОВА Іван Рудницький, інформує УНН.

Деталі

За його словами, атака сталася під час повітряної тривоги.

росія продовжує тероризувати українців. Під час повітряної тривоги ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області

- зазначив Рудницький.

Він уточнив, що внаслідок удару постраждалих та загиблих немає.

Нагадаємо

У результаті масованої атаки рф на Луцьк у ніч на 6 грудня виникли масштабні пожежі на складах із продуктами та медикаментами.

Жінка отримала травми у Луцьку під час ранкової ворожої атаки: показали наслідки21.08.25, 11:12 • 3917 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Волинська область
Україна
Луцьк