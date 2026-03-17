Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії
Київ • УНН
Нова гра Resident Evil Requiem розійшлася тиражем у 6 мільйонів копій. Проєкт став найшвидше продаваною частиною в історії всієї зомбі-франшизи Capcom.
Відеогра Resident Evil Requiem стала найшвидше продаваною грою у тривалій зомбі-франшизі, пише УНН з посиланням на NME.
Деталі
Resident Evil Requiem вийшла 27 лютого, і минулими вихідними видавці Capcom підтвердили, що цей survival horror вже продався тиражем понад 6 мільйонів копій за перші два тижні, "що є найшвидшим досягненням цієї позначки серед усіх ігор серії".
Римейку Resident Evil 2 2019 року та Biohazard 2017 року знадобилося близько одинадцяти місяців, щоб продати шість мільйонів копій, перш ніж зрештою стати двома найпопулярнішими іграми Resident Evil усіх часів (15,8 мільйона та 15,4 мільйона одиниць відповідно).
Resident Evil Requiem наразі є другою грою з найкращими відгуками 2026 року (за даними сайту Metacritic) та однією з найкращих ігор з найкращими відгуками користувачів усіх часів.
Після неймовірно успішного релізу Capcom підтвердила, що у розробці є кілька оновлень після запуску. "Гравці зможуть насолодитися покращеною атмосферою survival horror завдяки завдяки поєднанню сильного страху і захопливого екшенк, що стало можливим завдяки двом головним героям, - ідеться у пресрелізі. - Надалі Capcom планує впровадити кілька заходів, таких як постійна підтримка та додатковий ігровий контент, щоб гравці могли продовжувати насолоджуватися грою довше".
"Крім того, серія Resident Evil святкуватиме своє 30-річчя 22 березня. Capcom готує різні плани на цю річницю, щоб порадувати шанувальників серії, такі як співпраця між Universal Studios Japan та Resident Evil Requiem у 2026 році, а також оркестрові концерти в Японії, США та Європі", - вказано у пресрелізі.
