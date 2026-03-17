Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии

Capcom

Видеоигра Resident Evil Requiem стала самой быстро продаваемой игрой в продолжительной зомби-франшизе, пишет УНН со ссылкой на NME.

Детали

Resident Evil Requiem вышла 27 февраля, и в минувшие выходные издатели Capcom подтвердили, что этот survival horror уже продался тиражом более 6 миллионов копий за первые две недели, "что является самым быстрым достижением этой отметки среди всех игр серии".

Ремейку Resident Evil 2 2019 года и Biohazard 2017 года потребовалось около одиннадцати месяцев, чтобы продать шесть миллионов копий, прежде чем в конечном итоге стать двумя самыми популярными играми Resident Evil всех времен (15,8 миллиона и 15,4 миллиона единиц соответственно).

Resident Evil Requiem в настоящее время является второй игрой с лучшими отзывами 2026 года (по данным сайта Metacritic) и одной из лучших игр с лучшими отзывами пользователей всех времен.

После невероятно успешного релиза Capcom подтвердила, что в разработке есть несколько обновлений после запуска. "Игроки смогут насладиться улучшенной атмосферой survival horror благодаря сочетанию сильного страха и захватывающего экшена, что стало возможным благодаря двум главным героям, - говорится в пресс-релизе. - В дальнейшем Capcom планирует внедрить несколько мер, таких как постоянная поддержка и дополнительный игровой контент, чтобы игроки могли продолжать наслаждаться игрой дольше".

"Кроме того, серия Resident Evil будет праздновать свое 30-летие 22 марта. Capcom готовит различные планы на эту годовщину, чтобы порадовать поклонников серии, такие как сотрудничество между Universal Studios Japan и Resident Evil Requiem в 2026 году, а также оркестровые концерты в Японии, США и Европе", - указано в пресс-релизе.

