Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в Антарктиде
Киев • УНН
Тюлени Уэдделла спят на суше до 14 часов, а в воде используют однополушарный сон. Полярники запечатлели отдых животного на острове Галиндез.
Украинские полярники показали кадры отдыха тюленя Уэдделла на берегу острова Галиндез, где расположена антарктическая станция "Академик Вернадский". Видео зафиксировало сон животного на побережье, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что тюлени могут спать как на берегу или льду, так и в воде. Например, морские слоны и котики в основном выбирают для отдыха побережье, уэдделлы — также прибрежный лед, а крабоеды и морские леопарды — дрейфующие льдины.
В воде тюлени могут спать и лежа горизонтально, и "зависая" вертикально. Во втором случае они медленно опускаются словно по спирали и могут достигать дна. Затем поднимаются наверх, чтобы вдохнуть воздух, и процесс повторяется
По их словам, такими промежутками тюлени набирают в воде около 2 часов сна. А на суше или льду они обычно спят значительно дольше — около 10 часов, иногда даже до 14.
Некоторые виды в воде спят однополушарным сном, то есть когда отдыхает только одно полушарие мозга, а другое остается активным, чтобы следить за ситуацией вокруг. Такая адаптация позволяет животным быстро реагировать на появление хищников или поддерживать контакт с другими членами группы
Напомним
Украинские ученые зафиксировали редкие звуки косаток типа "B" в Антарктиде. Аудиозапись сделана случайно, когда группа из трех животных охотилась на тюленей возле станции.
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