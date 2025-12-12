Полярные медведи могут адаптироваться к выживанию в более теплом климате – исследование

Новые исследования выявили связь между повышением температуры и изменениями в ДНК полярных медведей, что может помогать им адаптироваться и выживать в постоянно усложняющихся условиях. Об этом сообщает Phys org, пишет УНН.

Подробности

В исследовании, проведенном учеными из Университета Восточной Англии (UEA), выяснилось, что некоторые гены, связанные со стрессом от жары, старением и метаболизмом, ведут себя иначе у полярных медведей, живущих в юго-восточной Гренландии. Это свидетельствует о том, что они могут приспосабливаться к более теплым условиям.

Открытие свидетельствует, что эти гены играют ключевую роль в том, как различные популяции полярных медведей адаптируются или эволюционируют в ответ на изменение локальных климатов и рационов.

Авторы отмечают, что понимание этих генетических изменений имеет важное значение для направления будущих природоохранных усилий и исследований, ведь это позволяет увидеть, как полярные медведи могут выживать в теплеющем мире, и какие популяции находятся в наибольшей опасности.

Это происходит на фоне прогнозов, что более двух третей полярных медведей могут вымереть к 2050 году, а полное исчезновение ожидается к концу века. Температура в Северном Ледовитом океане также является самой высокой за всю историю наблюдений и продолжает расти, сокращая жизненно важные ледовые платформы, которые медведи используют для охоты на тюленей, что приводит к изоляции и нехватке пищи.

Как проводилось исследование

Исследование, опубликованное в журнале Mobile DNA, проанализировало образцы крови полярных медведей из северо-восточной и юго-восточной Гренландии, чтобы сравнить активность так называемых "прыгающих генов" — небольших подвижных элементов генома, которые могут влиять на работу других генов — их связь с температурами в этих двух регионах и соответствующие изменения в экспрессии генов.

Ученые обнаружили, что в северо-восточной Гренландии температуры были холоднее и менее изменчивы, тогда как на юго-востоке они колебались и были значительно теплее, с меньшим ледовым покровом, создавая множество вызовов и изменений в местной среде. Эта территория похожа на условия, которые прогнозируют для вида в будущем.

Главный исследователь доктор Элис Годден из Школы биологических наук UEA предостерегла, что хотя результаты и дают определенную "надежду" для полярных медведей, усилия по ограничению глобального потепления должны продолжаться.

ДНК — это инструкция внутри каждой клетки, которая определяет, как организм растет и развивается. Сравнив активные гены этих медведей с местными климатическими данными, мы выяснили, что повышение температуры, похоже, вызывает резкое увеличение активности прыгающих генов в ДНК медведей из юго-восточной Гренландии - сказала она.

"Фактически это означает, что разные группы медведей имеют измененные разные участки ДНК и делают это с разной скоростью, и эта активность, похоже, связана с их конкретной средой и климатом.

"Это важное открытие, ведь впервые показывает, что уникальная группа полярных медведей в самой теплой части Гренландии использует прыгающие гены, чтобы быстро переписывать собственную ДНК — что может быть отчаянным механизмом выживания в условиях таяния морского льда", - добавила Годден.

Последствия для выживания полярных медведей

Доктор Годден добавила: "В то время как остальная часть вида находится под угрозой вымирания, эти конкретные медведи дают генетический план того, как полярные медведи могут быстро адаптироваться к изменению климата, делая их уникальный генетический код важным объектом для природоохранных усилий.

"Впрочем, мы не можем быть самоуверенными. Это открывает определенную надежду, но не означает, что риск вымирания для полярных медведей уменьшается. Мы все еще должны делать все возможное, чтобы снижать глобальные выбросы углерода и замедлять повышение температуры".

Со временем последовательность ДНК человека может меняться и эволюционировать, но стресс окружающей среды, в частности более теплый климат, может ускорять этот процесс. Это исследование считается первым случаем, когда статистически значимая связь между повышением температуры и изменениями ДНК была найдена у дикого вида млекопитающих.

Также были обнаружены изменения в экспрессии генов, связанных с переработкой жира, что важно в периоды нехватки пищи и может означать, что юго-восточные медведи постепенно адаптируются к более грубой растительной пище, которая есть в более теплых регионах, в отличие от богатой жирами тюленьей диеты северных популяций.

Доктор Годден и ее коллеги проанализировали данные о генетической активности, собранные для того исследования, от 17 взрослых полярных медведей — 12 из северо-восточной и пяти из юго-восточной Гренландии.

Доктор Годден отметила, что следующим шагом будет изучение других популяций полярных медведей — в мире их около 20 подпопуляций — добавив: "Я также надеюсь, что эта работа подчеркнет насущную необходимость анализировать геномы этого ценного и загадочного вида, пока не стало слишком поздно".

