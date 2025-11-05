Япония впервые за десятилетия привлекла войска для борьбы с медведями
В Японии правительство привлекло Силы самообороны для борьбы с медведями после 12 погибших. Военные отлавливают животных в префектуре Акита, где наблюдения медведей выросли в шесть раз.
На севере Японии правительство впервые за десятилетие привлекло войска для борьбы с дикими животными – Силы самообороны начали операцию по отлову медведей в префектуре Акита после беспрецедентного роста нападений, в результате которых погибли 12 человек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Военные прибыли в горный город Кадзуно, где за последние недели наблюдения медведей выросли в шесть раз, превысив 8 000 случаев. Жителей призвали избегать лесов и не выходить из дома после наступления темноты.
Даже если это лишь временная помощь, SDF (Силы самообороны – ред.) – это большое облегчение. Раньше я думал, что медведи всегда убегают, когда слышат шум, но теперь они действительно идут к тебе. Они действительно страшные животные
По официальным данным, в этом году по всей стране произошло более 100 нападений медведей, большинство – в префектурах Акита и Иватэ.
Городские жители ощущают опасность каждый день. Это повлияло на то, как люди живут своей жизнью, заставляя их перестать выходить на улицу или отменять мероприятия
Солдаты устанавливают стальные ловушки, которые затем проверяют и транспортируют для отстрела обученными охотниками. После Кадзуно войска направят в соседние города Одатэ и Китаакита.
Экологи связывают нападения с климатическими изменениями, нехваткой естественной пищи и уменьшением численности охотников в сельских районах. Медведи, ища пропитание, заходят в города – нападают на покупателей в супермаркетах, туристов возле объектов ЮНЕСКО и работников курортов с горячими источниками.
Наибольшее обострение ожидается именно в ноябре, когда животные активно ищут пищу перед зимней спячкой.
