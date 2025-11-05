Япония впервые за десятилетия привлекла войска для борьбы с медведями

На севере Японии правительство впервые за десятилетие привлекло войска для борьбы с дикими животными – Силы самообороны начали операцию по отлову медведей в префектуре Акита после беспрецедентного роста нападений, в результате которых погибли 12 человек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Военные прибыли в горный город Кадзуно, где за последние недели наблюдения медведей выросли в шесть раз, превысив 8 000 случаев. Жителей призвали избегать лесов и не выходить из дома после наступления темноты.

Даже если это лишь временная помощь, SDF (Силы самообороны – ред.) – это большое облегчение. Раньше я думал, что медведи всегда убегают, когда слышат шум, но теперь они действительно идут к тебе. Они действительно страшные животные – сказал Ясухиро Китаката, руководитель городского департамента по борьбе с медведями.

По официальным данным, в этом году по всей стране произошло более 100 нападений медведей, большинство – в префектурах Акита и Иватэ.

Городские жители ощущают опасность каждый день. Это повлияло на то, как люди живут своей жизнью, заставляя их перестать выходить на улицу или отменять мероприятия – подчеркнул мэр Кадзуно Синдзи Сасамото, встречая солдат, прибывших на грузовиках и джипах, вооруженных щитами и спреями от медведей.

Солдаты устанавливают стальные ловушки, которые затем проверяют и транспортируют для отстрела обученными охотниками. После Кадзуно войска направят в соседние города Одатэ и Китаакита.

Фото: Reuters

Экологи связывают нападения с климатическими изменениями, нехваткой естественной пищи и уменьшением численности охотников в сельских районах. Медведи, ища пропитание, заходят в города – нападают на покупателей в супермаркетах, туристов возле объектов ЮНЕСКО и работников курортов с горячими источниками.

Наибольшее обострение ожидается именно в ноябре, когда животные активно ищут пищу перед зимней спячкой.

