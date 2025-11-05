Японія вперше за десятиліття залучила війська для боротьби з ведмедями

На півночі Японії уряд уперше за десятиліття залучив війська для боротьби з дикими тваринами – Сили самооборони розпочали операцію з відлову ведмедів у префектурі Акіта після безпрецедентного зростання нападів, унаслідок яких загинули 12 людей. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Військові прибули до гірського міста Кадзуно, де за останні тижні спостереження ведмедів зросли у шість разів, перевищивши 8 000 випадків. Мешканців закликали уникати лісів і не виходити з дому після настання темряви.

Навіть якщо це лише тимчасова допомога, SDF (Сили самооборони – ред.) – це велике полегшення. Раніше я думав, що ведмеді завжди тікають, коли чують шум, але тепер вони справді йдуть до тебе. Вони справді страшні тварини – сказав Ясухіро Кітаката, керівник міського департаменту боротьби з ведмедями.

За офіційними даними, цього року по всій країні сталося понад 100 нападів ведмедів, більшість – у префектурах Акіта та Івате.

Містські жителі відчувають небезпеку щодня. Це вплинуло на те, як люди живуть своїм життям, змушуючи їх перестати виходити на вулицю або скасовувати заходи – наголосив мер Кадзуно Шінджі Сасамото, зустрічаючи солдатів, які прибули на вантажівках та джипах, озброєні щитами й спреями від ведмедів.

Солдати встановлюють сталеві пастки, які потім перевіряють і транспортують для відстрілу навченими мисливцями. Після Кадзуно війська направлять до сусідніх міст Одате та Кітаакіта.

Фото: Reuters

Екологи пов’язують напади з кліматичними змінами, нестачею природної їжі й зменшенням чисельності мисливців у сільських районах. Ведмеді, шукаючи поживу, заходять у міста – нападають на покупців у супермаркетах, туристів біля об’єктів ЮНЕСКО та працівників курортів із гарячими джерелами.

Найбільше загострення очікують саме у листопаді, коли тварини активно шукають їжу перед зимовою сплячкою.

