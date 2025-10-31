Японія планує наймати мисливців для відстрілу ведмедів після 12 смертей

Уряд Японії планує найняти мисливців для відстрілу ведмедів у зв'язку з тривогою, що зростає в країні, з приводу різкого зростання кількості нападів ведмедів, на тлі того, як кількість жертв зросла до 12, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Міністерство довкілля країни заявило у четвер, що виділить кошти на найм ліцензованих мисливців та іншого персоналу для боротьби з ведмедями, які забредають у житлові райони та нападають на людей.

Цей крок входить до заходів, запропонованих у четвер після того, як у країні відбулася нарада високого рівня, присвячена зростаючій проблемі з ведмедями.

Цього року від нападів ведмедів загинуло 12 людей - це найвищий показник від початку відстеження випадків у 2000-х роках. Серед них чоловік, який розносив газети на Хоккайдо, і 67-річний чоловік, знайдений мертвим у своєму саду в Іваті.

Уряд, який називає ведмедів серйозною загрозою громадській безпеці, також розглядає можливість дозволити поліцейським відстрілювати ведмедів із гвинтівок. У офіційних осіб є час до середини листопада, щоб завершити розробку плану заходів протидії нападам ведмедів, що почастішали.

Ведмеді були помічені, коли крали щось в супермаркетах та школах, а також нападали на жителів, які займаються своїми повсякденними справами.

У Японії мешкають два види ведмедів: японський чорний ведмідь і більший і, як правило, агресивніший бурий ведмідь, що мешкає на острові Хоккайдо.

Цього року від ведмедів постраждало понад 100 людей, включаючи щонайменше одного іноземця, який зазнав нападу біля автобусної зупинки у популярному туристичному місці.

Ця проблема особливо гостро стоїть у префектурі Акіта на півночі Японії, де розташовані великі гірські хребти і де зафіксовано найбільшу кількість жертв.

Цього тижня влада оголосила про те, що сили самооборони Японії будуть задіяні для допомоги уряду Акіти у відлові та відлякуванні ведмедів.

"Життя та засоби для існування людей знаходяться під загрозою", - заявив у вівторок міністр оборони Сіндзіро Коїдзумі, повідомляє агентство Kyodo.

Чинне законодавство забороняє відстріл ведмедів військам, але вони можуть допомагати мисливцям з виловом та транспортуванням убитих ведмедів.

Губернатор Акіти Кента Судзукі заявив, що люди, які борються з проблемою ведмедів на місцях, виснажені.

Японські мисливці старіють, і їх кількість скорочується, що відповідає зниженню популярності полювання на цього ссавця, який колись цінувався за хутро і жовч.

Це робить популяції більш схильними до нападів, на тлі того, як ведмеді все частіше забредають у місця проживання людини. Експерти стверджують, що дефіцит букових горіхів через зміну клімату може заганяти голодних тварин у будинки людей.

Скорочення чисельності населення у житлових районах також згадується як один із факторів.

У вересні Японія пом'якшила правила поводження зі зброєю, щоб спростити відстріл ведмедів у житлових районах.

У Японії спостерігається безпрецедентне зростання кількості жертв нападу ведмедів