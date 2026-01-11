$42.990.00
Трамп оголосив надзвичайний стан для захисту доходів від венесуельської нафти

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан для захисту доходів від венесуельської нафти від конфіскації приватними кредиторами. Ці кошти критично важливі для національної безпеки США та регіональної стабільності.

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у країні, щоб захистити доходи від венесуельської нафти, що утримуються урядом США, від конфіскації приватними кредиторами, називаючи їх критично важливими для національної безпеки США та регіональної стабільності, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Контроль над венесуельською нафтою - приблизно 2,5 мільярда доларів - тепер є наріжним каменем стратегії Білого дому в Західній півкулі та можливістю для американських компаній після захоплення Ніколаса Мадуро.

Нафтові гіганти США не стали брати на себе зобов'язання швидко інвестувати в цю південноамериканську країну під час зустрічі з Трампом у п'ятницю, але високопосадовці раніше повідомили Axios, що США планують керувати продажами та доходами від венесуельської нафти "на невизначений термін".

У нещодавньому указі, підписаному пізно в п'ятницю, Трамп заявив, що втрата контролю над доходами від венесуельської нафти "суттєво зашкодить національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", підриваючи зусилля щодо стабілізації Венесуели.

Білий дім пов'язує цю стабільність із "припиненням небезпечного напливу нелегальних іммігрантів та потоку незаконних наркотиків" і з протидією "злочинним діячам, таким як Іран і "Хезболла".

Указ визначає "депозитні фонди іноземного уряду" як кошти уряду Венесуели на спеціально призначених рахунках казначейства, що надходять від продажу природних ресурсів або розріджувачів.

Будь-який "арешт, рішення суду, постанова, застава, виконання, стягнення або інший судовий процес" щодо цих коштів "заборонені та вважаються недійсними", якщо на це немає спеціальної ліцензії, заявив Трамп у указі.

Президент США сказав у суботу в Truth Social, хоча й не надаючи подробиць: "Я люблю венесуельський народ і вже знову роблю Венесуелу багатою та безпечною".

