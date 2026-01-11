Контроль Трампа над нафтою Венесуели загрожує впливу ОПЕК, Вашингтон володітиме 30% ринку - WSJ

Прагнення Дональда Трампа встановити контроль над нафтовидобувною галуззю Венесуели створює критичні ризики для картелю ОПЕК. Ініціатива президента США з відновлення венесуельських родовищ спрямована на зниження світових цін до 50 доларів за барель, що безпосередньо загрожує доходам традиційних експортерів нафти. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, пише УНН.

За оцінками JPMorgan, консолідація потужностей США, Гайани та Венесуели дозволить Вашингтону контролювати близько 30% світового ринку сировини.

Оточення Трампа розглядає можливість нарощення видобутку у Венесуелі з нинішнього 1 мільйона до 3 мільйонів барелів на добу протягом найближчих трьох років. Це потребуватиме масштабних інвестицій, проте навіть короткострокове очікування зростання пропозиції тисне на ринок, який вже потерпає від надлишку нафти.

На цьому тлі ОПЕК та росія вже змінили тактику. На засіданні у неділю, 11 січня, учасники альянсу вирішили призупинити будь-яке збільшення видобутку протягом першого кварталу 2026 року, щоб утримати ціни від подальшого падіння.

Пентагон: блокада у Карибському морі змусила сім суден "тіньового флоту" змінити курс

Саудівська Аравія зберігає вичікувальну позицію, посилаючись на критичний стан венесуельської інфраструктури, відновлення якої займе роки. Водночас деякі члени ОПЕК вбачають у діях Трампа потенційну вигоду: якщо США перекриють постачання венесуельської нафти до Китаю, Пекін буде змушений збільшити закупівлі у країн Перської затоки.

Цей зсув може надати США більший вплив на нафтові ринки, потенційно утримуючи ціни в історично нижчих межах та змінюючи баланс сил на міжнародній арені