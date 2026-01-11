$42.990.00
Рубрики
США можуть скасувати частину нафтових санкцій проти Венесуели вже наступного тижня

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Адміністрація Трампа може послабити санкції проти Венесуели для полегшення експорту нафти. США планують залучити інвестиції та розблокувати активи МВФ для відновлення економіки.

США можуть скасувати частину нафтових санкцій проти Венесуели вже наступного тижня
Фото: Bloomberg

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість подальшого послаблення санкцій проти Венесуели вже наступного тижня для полегшення експорту нафти. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами Бессента, уряд планує "десанкціонувати нафту, яка буде продаватися", щоб прискорити відновлення економіки країни після затримання Ніколаса Мадуро.

Нафтові інвестиції та розблокування активів МВФ

Бессент підтвердив, що США прагнуть залучити великих гравців, як-от Chevron, Exxon Mobil та ConocoPhillips, до інвестування близько 100 мільярдів доларів у занедбану інфраструктуру Венесуели.

Трамп запропонував росії та Китаю купувати венесуельську нафту через США10.01.26, 00:21 • 4062 перегляди

Окрім приватних капіталів, міністр планує обговорити з керівництвом МВФ та Світового банку використання майже 5 мільярдів доларів заблокованих активів (спеціальних прав запозичення), які належать Венесуелі, для гуманітарних та відновлювальних потреб.

Стабілізація ринку та контроль доходів

Стратегія Білого дому полягає у встановленні контролю над продажами венесуельської сировини. Зокрема, видані ліцензії (вайвери) передбачають, що значна частина нафти має постачатися саме на американський ринок для зниження внутрішніх цін на пальне. Прибутки від цих операцій акумулюватимуться на спеціальних рахунках казначейства США під наглядом американських відомств, щоб запобігти їх використанню для фінансування залишків колишнього режиму. 

Трамп вимагає $100 млрд інвестицій у венесуельську нафту: Exxon називає країну "непридатною для інвестування"10.01.26, 02:41 • 4356 переглядiв

Степан Гафтко

