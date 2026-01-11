США могут отменить часть нефтяных санкций против Венесуэлы уже на следующей неделе

$42.990.00
50.180.00
ukenru
10 января, 11:45 • 16854 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 34554 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 30778 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 28231 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 26829 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 32130 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 55431 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 39197 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 38569 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 31116 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
2м/с
87%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин10 января, 17:57 • 4720 просмотра
Украина призывает усилить давление на иранские власти за репрессии и поддержку рф - Сибига10 января, 18:22 • 4300 просмотра
Хорватия выделила срочный пакет помощи Украине10 января, 19:29 • 4254 просмотра
Виктор Орбан отложил объявление кандидата в премьеры Венгрии на фоне падения рейтингов21:59 • 10229 просмотра
В Харькове вражеский дрон "Молния" попал в инфраструктурный объект - мэр23:59 • 5046 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 36839 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 84789 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 111246 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 82462 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 103425 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Биньямин Нетаньяху
Кир Стармер
Николас Мадуро
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Великобритания
Иран
Реклама
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 10621 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 13975 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 70102 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 71609 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 92262 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Фильм

США могут отменить часть нефтяных санкций против Венесуэлы уже на следующей неделе

Киев • УНН

 • 672 просмотра

Администрация Трампа может ослабить санкции против Венесуэлы для облегчения экспорта нефти. США планируют привлечь инвестиции и разблокировать активы МВФ для восстановления экономики.

США могут отменить часть нефтяных санкций против Венесуэлы уже на следующей неделе
Фото: Bloomberg

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность дальнейшего ослабления санкций против Венесуэлы уже на следующей неделе для облегчения экспорта нефти. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам Бессента, правительство планирует "десанкционировать нефть, которая будет продаваться", чтобы ускорить восстановление экономики страны после задержания Николаса Мадуро.

Нефтяные инвестиции и разблокировка активов МВФ

Бессент подтвердил, что США стремятся привлечь крупных игроков, таких как Chevron, Exxon Mobil и ConocoPhillips, к инвестированию около 100 миллиардов долларов в заброшенную инфраструктуру Венесуэлы.

Трамп предложил России и Китаю покупать венесуэльскую нефть через США10.01.26, 00:21 • 4066 просмотров

Помимо частных капиталов, министр планирует обсудить с руководством МВФ и Всемирного банка использование почти 5 миллиардов долларов заблокированных активов (специальных прав заимствования), принадлежащих Венесуэле, для гуманитарных и восстановительных нужд.

Стабилизация рынка и контроль доходов

Стратегия Белого дома заключается в установлении контроля над продажами венесуэльского сырья. В частности, выданные лицензии (вайверы) предусматривают, что значительная часть нефти должна поставляться именно на американский рынок для снижения внутренних цен на топливо. Прибыль от этих операций будет аккумулироваться на специальных счетах казначейства США под надзором американских ведомств, чтобы предотвратить их использование для финансирования остатков бывшего режима. 

Трамп требует $100 млрд инвестиций в венесуэльскую нефть: Exxon называет страну "непригодной для инвестирования"10.01.26, 02:41 • 4362 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Международный валютный фонд
Всемирный банк
Белый дом
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты