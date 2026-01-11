США могут отменить часть нефтяных санкций против Венесуэлы уже на следующей неделе
Администрация Трампа может ослабить санкции против Венесуэлы для облегчения экспорта нефти. США планируют привлечь инвестиции и разблокировать активы МВФ для восстановления экономики.
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность дальнейшего ослабления санкций против Венесуэлы уже на следующей неделе для облегчения экспорта нефти. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Reuters, пишет УНН.
Детали
По словам Бессента, правительство планирует "десанкционировать нефть, которая будет продаваться", чтобы ускорить восстановление экономики страны после задержания Николаса Мадуро.
Нефтяные инвестиции и разблокировка активов МВФ
Бессент подтвердил, что США стремятся привлечь крупных игроков, таких как Chevron, Exxon Mobil и ConocoPhillips, к инвестированию около 100 миллиардов долларов в заброшенную инфраструктуру Венесуэлы.
Помимо частных капиталов, министр планирует обсудить с руководством МВФ и Всемирного банка использование почти 5 миллиардов долларов заблокированных активов (специальных прав заимствования), принадлежащих Венесуэле, для гуманитарных и восстановительных нужд.
Стабилизация рынка и контроль доходов
Стратегия Белого дома заключается в установлении контроля над продажами венесуэльского сырья. В частности, выданные лицензии (вайверы) предусматривают, что значительная часть нефти должна поставляться именно на американский рынок для снижения внутренних цен на топливо. Прибыль от этих операций будет аккумулироваться на специальных счетах казначейства США под надзором американских ведомств, чтобы предотвратить их использование для финансирования остатков бывшего режима.
