США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 12720 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 19404 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 19883 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 17844 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 18216 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 13131 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 12922 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9130 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 12979 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзивы
Трамп предложил России и Китаю покупать венесуэльскую нефть через США

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Дональд Трамп заявил о готовности США быть посредником в продаже венесуэльской нефти Китаю и России. Он ожидает, что нефтегазовые компании инвестируют 100 миллиардов долларов в восстановление инфраструктуры Венесуэлы.

Трамп предложил России и Китаю покупать венесуэльскую нефть через США

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов выступать посредником в продаже нефти из Венесуэлы для Китая и России. Это заявление он сделал в пятницу во время встречи с руководителями крупнейших энергетических компаний в Белом доме, пишет УНН.

Детали

Трамп подчеркнул, что после устранения Николаса Мадуро США фактически будут контролировать распределение венесуэльских ресурсов. По его словам, Пекин и Москва смогут получать необходимое сырье непосредственно через американские каналы.

Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет. Россия может получать у нас всю нефть, которая ей нужна, и они любят нефть, даже несмотря на то, что производят ее в больших объемах. Но Китай, Россия и остальные смогут прийти, и мы будем открыты для бизнеса практически немедленно

- заявил Трамп.

Президент также подтвердил свои ожидания относительно масштабного финансирования отрасли. Он рассчитывает, что нефтегазовые гиганты инвестируют в восстановление инфраструктуры Венесуэлы не менее 100 миллиардов долларов. 

Трамп сделал ряд противоречивых заявлений о путине, Гренландии, НАТО и Нобелевской премии мира09.01.26, 23:32 • 1184 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Белый дом
Венесуэла
Китай
Соединённые Штаты