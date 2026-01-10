Трамп предложил России и Китаю покупать венесуэльскую нефть через США
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о готовности США быть посредником в продаже венесуэльской нефти Китаю и России. Он ожидает, что нефтегазовые компании инвестируют 100 миллиардов долларов в восстановление инфраструктуры Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов выступать посредником в продаже нефти из Венесуэлы для Китая и России. Это заявление он сделал в пятницу во время встречи с руководителями крупнейших энергетических компаний в Белом доме, пишет УНН.
Детали
Трамп подчеркнул, что после устранения Николаса Мадуро США фактически будут контролировать распределение венесуэльских ресурсов. По его словам, Пекин и Москва смогут получать необходимое сырье непосредственно через американские каналы.
Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет. Россия может получать у нас всю нефть, которая ей нужна, и они любят нефть, даже несмотря на то, что производят ее в больших объемах. Но Китай, Россия и остальные смогут прийти, и мы будем открыты для бизнеса практически немедленно
Президент также подтвердил свои ожидания относительно масштабного финансирования отрасли. Он рассчитывает, что нефтегазовые гиганты инвестируют в восстановление инфраструктуры Венесуэлы не менее 100 миллиардов долларов.
Трамп сделал ряд противоречивых заявлений о путине, Гренландии, НАТО и Нобелевской премии мира09.01.26, 23:32 • 1184 просмотра