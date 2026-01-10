Трамп предложил России и Китаю покупать венесуэльскую нефть через США

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов выступать посредником в продаже нефти из Венесуэлы для Китая и России. Это заявление он сделал в пятницу во время встречи с руководителями крупнейших энергетических компаний в Белом доме, пишет УНН.

Трамп подчеркнул, что после устранения Николаса Мадуро США фактически будут контролировать распределение венесуэльских ресурсов. По его словам, Пекин и Москва смогут получать необходимое сырье непосредственно через американские каналы.

Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет. Россия может получать у нас всю нефть, которая ей нужна, и они любят нефть, даже несмотря на то, что производят ее в больших объемах. Но Китай, Россия и остальные смогут прийти, и мы будем открыты для бизнеса практически немедленно