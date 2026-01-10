Трамп запропонував росії та Китаю купувати венесуельську нафту через США

$42.990.27
20:32 • 3706 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 12745 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 19421 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 19898 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 17858 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 18222 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 13136 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 12924 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9134 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 12980 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Евакуація героїв тривала два тижні: прикордонники “Пастор” і “Корея” 131 день тримали позиції без ротації9 січня, 13:57 • 11732 перегляди
Завтра по всій Україні будуть діяти графіки відключень9 січня, 15:08 • 11941 перегляди
Україна попередила Польщу про загрозу удару “Орєшніком” - ЗМІ 9 січня, 15:51 • 8216 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 13290 перегляди
1C заборонили в Україні: Держспецзв’язку оприлюднила перелік забороненого програмного забезпечення 17:19 • 5210 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 13371 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 59754 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 87874 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 61543 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 83817 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 58949 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 61569 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 83040 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 101427 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 141994 перегляди
Трамп запропонував росії та Китаю купувати венесуельську нафту через США

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Дональд Трамп заявив про готовність США бути посередником у продажу венесуельської нафти Китаю та росії. Він очікує, що нафтогазові компанії інвестують 100 мільярдів доларів у відновлення інфраструктури Венесуели.

Трамп запропонував росії та Китаю купувати венесуельську нафту через США

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність Сполучених Штатів виступати посередником у продажу нафти з Венесуели для Китаю та росії. Цю заяву він зробив у п’ятницю під час зустрічі з керівниками найбільших енергетичних компаній у Білому домі, пише УНН.

Деталі

Трамп підкреслив, що після усунення Ніколаса Мадуро США фактично контролюватимуть розподіл венесуельських ресурсів. За його словами, Пекін і москва зможуть отримувати необхідну сировину безпосередньо через американські канали.

Китай може купувати у нас стільки нафти, скільки схоче. росія може отримувати у нас всю нафту, яка їй потрібна, і вони люблять нафту, навіть попри те, що виробляють її у великих обсягах. Але Китай, росія та решта зможуть прийти, і ми будемо відкриті для бізнесу практично негайно

- заявив Трамп.

Президент також підтвердив свої очікування щодо масштабного фінансування галузі. Він розраховує, що нафтогазові гіганти інвестують у відновлення інфраструктури Венесуели щонайменше 100 мільярдів доларів. 

Трамп зробив низку суперечливих заяв про путіна, Гренландію, НАТО та Нобелівську премію миру09.01.26, 23:32 • 1188 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Білий дім
Венесуела
Китай
Сполучені Штати Америки