Трамп запропонував росії та Китаю купувати венесуельську нафту через США

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність Сполучених Штатів виступати посередником у продажу нафти з Венесуели для Китаю та росії. Цю заяву він зробив у п’ятницю під час зустрічі з керівниками найбільших енергетичних компаній у Білому домі, пише УНН.

Трамп підкреслив, що після усунення Ніколаса Мадуро США фактично контролюватимуть розподіл венесуельських ресурсів. За його словами, Пекін і москва зможуть отримувати необхідну сировину безпосередньо через американські канали.

Китай може купувати у нас стільки нафти, скільки схоче. росія може отримувати у нас всю нафту, яка їй потрібна, і вони люблять нафту, навіть попри те, що виробляють її у великих обсягах. Але Китай, росія та решта зможуть прийти, і ми будемо відкриті для бізнесу практично негайно