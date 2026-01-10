Трамп запропонував росії та Китаю купувати венесуельську нафту через США
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про готовність США бути посередником у продажу венесуельської нафти Китаю та росії. Він очікує, що нафтогазові компанії інвестують 100 мільярдів доларів у відновлення інфраструктури Венесуели.
Президент США Дональд Трамп заявив про готовність Сполучених Штатів виступати посередником у продажу нафти з Венесуели для Китаю та росії. Цю заяву він зробив у п’ятницю під час зустрічі з керівниками найбільших енергетичних компаній у Білому домі, пише УНН.
Деталі
Трамп підкреслив, що після усунення Ніколаса Мадуро США фактично контролюватимуть розподіл венесуельських ресурсів. За його словами, Пекін і москва зможуть отримувати необхідну сировину безпосередньо через американські канали.
Китай може купувати у нас стільки нафти, скільки схоче. росія може отримувати у нас всю нафту, яка їй потрібна, і вони люблять нафту, навіть попри те, що виробляють її у великих обсягах. Але Китай, росія та решта зможуть прийти, і ми будемо відкриті для бізнесу практично негайно
Президент також підтвердив свої очікування щодо масштабного фінансування галузі. Він розраховує, що нафтогазові гіганти інвестують у відновлення інфраструктури Венесуели щонайменше 100 мільярдів доларів.
