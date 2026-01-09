$42.990.27
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
15:56 • 11302 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 18248 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 18818 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 17114 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 17913 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 12923 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 12843 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 8982 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 12921 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп зробив низку суперечливих заяв про путіна, Гренландію, НАТО та Нобелівську премію миру

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що його внесок у встановлення миру є безпрецедентним. Він також заявив, що врятував НАТО та обґрунтував необхідність контролю над Гренландією.

Трамп зробив низку суперечливих заяв про путіна, Гренландію, НАТО та Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою у Білому домі озвучив низку резонансних заяв, що стосуються його ролі у світовій політиці, територіальних претензій США та відносин із росією. Глава держави вкотре наголосив на своїй винятковості як лідера, здатного змінювати світовий порядок. Про це пише УНН.

Деталі

Трамп висловив переконання, що його внесок у встановлення миру на планеті є безпрецедентним. Він піддав критиці рішення Нобелівського комітету, згадавши свого попередника Барака Обаму.

Я не можу згадати нікого в історії, хто заслуговував би Нобелівську премію більше, ніж я

- заявив чинний президент.

Крім того, Трамп приписав собі заслугу у збереженні Північноатлантичного альянсу. На його думку, саме його жорстка позиція щодо фінансування країнами-членами дозволила блоку вижити.

Я врятував НАТО. Якби не я, у вас зараз не було б НАТО

- підкреслив він.

Ультиматум щодо Гренландії

Окрему увагу президент приділив питанню приєднання Гренландії. Він обґрунтував необхідність контролю над островом активністю геополітичних суперників - росії та Китаю - в Арктичному регіоні.

Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю між Україною та США та особливі економічні зони09.01.26, 22:24 • 1048 переглядiв

За словами Трампа, поблизу берегів Гренландії зараз масово фіксують російські та китайські есмінці, а також підводні човни рф.

Трамп дав зрозуміти, що США налаштовані рішуче.

Я хотів би укласти угоду щодо Гренландії простим способом. Якщо ми не зробимо це простим способом, ми зробимо це важким способом

- зазначив американський президент.

Він додав, що Вашингтон не допустить окупації острова іншими державами, тому "збирається щось зробити" найближчим часом.

Ставлення до путіна та Мадуро

Відповідаючи на запитання журналістів про можливість силової операції проти володимира путіна - за аналогією з діями США щодо Ніколаса Мадуро - Трамп висловив скепсис.

Він заявив, що російського лідера навряд чи спіткає така доля, і додав: "Ну, я не думаю, що це буде необхідно". Президент резюмував, що ситуація з рф відрізняється від венесуельського сценарію.

У США підтвердили затримання російського танкера Olina09.01.26, 16:54 • 2638 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Ґренландія
Барак Обама
НАТО
Венесуела
Китай
Сполучені Штати Америки