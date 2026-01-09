Трамп зробив низку суперечливих заяв про путіна, Гренландію, НАТО та Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою у Білому домі озвучив низку резонансних заяв, що стосуються його ролі у світовій політиці, територіальних претензій США та відносин із росією. Глава держави вкотре наголосив на своїй винятковості як лідера, здатного змінювати світовий порядок. Про це пише УНН.

Деталі

Трамп висловив переконання, що його внесок у встановлення миру на планеті є безпрецедентним. Він піддав критиці рішення Нобелівського комітету, згадавши свого попередника Барака Обаму.

Я не можу згадати нікого в історії, хто заслуговував би Нобелівську премію більше, ніж я - заявив чинний президент.

Крім того, Трамп приписав собі заслугу у збереженні Північноатлантичного альянсу. На його думку, саме його жорстка позиція щодо фінансування країнами-членами дозволила блоку вижити.

Я врятував НАТО. Якби не я, у вас зараз не було б НАТО - підкреслив він.

Ультиматум щодо Гренландії

Окрему увагу президент приділив питанню приєднання Гренландії. Він обґрунтував необхідність контролю над островом активністю геополітичних суперників - росії та Китаю - в Арктичному регіоні.

Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю між Україною та США та особливі економічні зони

За словами Трампа, поблизу берегів Гренландії зараз масово фіксують російські та китайські есмінці, а також підводні човни рф.

Трамп дав зрозуміти, що США налаштовані рішуче.

Я хотів би укласти угоду щодо Гренландії простим способом. Якщо ми не зробимо це простим способом, ми зробимо це важким способом - зазначив американський президент.

Він додав, що Вашингтон не допустить окупації острова іншими державами, тому "збирається щось зробити" найближчим часом.

Ставлення до путіна та Мадуро

Відповідаючи на запитання журналістів про можливість силової операції проти володимира путіна - за аналогією з діями США щодо Ніколаса Мадуро - Трамп висловив скепсис.

Він заявив, що російського лідера навряд чи спіткає така доля, і додав: "Ну, я не думаю, що це буде необхідно". Президент резюмував, що ситуація з рф відрізняється від венесуельського сценарію.

У США підтвердили затримання російського танкера Olina