У США підтвердили затримання російського танкера Olina
Київ • УНН
Південне Командування Збройних сил США підтвердило затримання російського танкера Olina в Карибському морі. Операція "Південний спис" спрямована на припинення незаконної діяльності та відновлення безпеки.
Південне Командування Збройних сил США підтвердило затримання російського танкера Olina у Карибському морі. Про це йдеться у повідомленні командування у соцмережі Х, передає УНН.
Сьогодні вранці наші спільні міжвідомчі сили знову надіслали чіткий сигнал: "злочинцям немає безпечного притулку". У досвітній операції морські піхотинці та моряки з Об'єднаної оперативної групи "Південний спис", підтримуючи Міністерство внутрішньої безпеки, висадилися з корабля USS Gerald R. Ford і без інцидентів затримали моторний танкер Olina в Карибському морі
У командуванні заявили, що операція "Південний спис" Міністерства оборони незмінно виконує свою місію з захисту батьківщини, припиняючи незаконну діяльність і відновлюючи безпеку в Західній півкулі.
Нагадаємо
У п’ятницю, 9 січня, США почали операцію із затримання російського танкера Olina в Карибському басейні. Згодом з’явились повідомлення, що танкер, все-ж, захопили.