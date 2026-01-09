У США підтвердили затримання російського танкера Olina

Південне Командування Збройних сил США підтвердило затримання російського танкера Olina у Карибському морі. Про це йдеться у повідомленні командування у соцмережі Х, передає УНН.

Сьогодні вранці наші спільні міжвідомчі сили знову надіслали чіткий сигнал: "злочинцям немає безпечного притулку". У досвітній операції морські піхотинці та моряки з Об'єднаної оперативної групи "Південний спис", підтримуючи Міністерство внутрішньої безпеки, висадилися з корабля USS Gerald R. Ford і без інцидентів затримали моторний танкер Olina в Карибському морі