У США підтвердили затримання російського танкера Olina

14:55 • 56 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 566 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30 • 4300 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 8394 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 5736 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 9540 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 5724 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 11795 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 12810 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 13925 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
Популярнi новини
Трамп схвалив законопроєкт про антиросійські санкції, але сподівається, що він не знадобиться9 січня, 05:44 • 10589 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні9 січня, 07:00 • 31904 перегляди
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС9 січня, 07:16 • 24567 перегляди
НАТО чи Гренландія? Трамп постав перед нелегким вибором - Politico9 січня, 07:17 • 9082 перегляди
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви09:56 • 21972 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 50317 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 78474 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 53275 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 76090 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 102367 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Дніпропетровська область
Львів
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 54770 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 57407 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 79377 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 97911 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 138620 перегляди
У США підтвердили затримання російського танкера Olina

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Південне Командування Збройних сил США підтвердило затримання російського танкера Olina в Карибському морі. Операція "Південний спис" спрямована на припинення незаконної діяльності та відновлення безпеки.

У США підтвердили затримання російського танкера Olina

Південне Командування Збройних сил США підтвердило затримання російського танкера Olina у Карибському морі. Про це йдеться у повідомленні командування у соцмережі Х, передає УНН.

Сьогодні вранці наші спільні міжвідомчі сили знову надіслали чіткий сигнал: "злочинцям немає безпечного притулку". У досвітній операції морські піхотинці та моряки з Об'єднаної оперативної групи "Південний спис", підтримуючи Міністерство внутрішньої безпеки, висадилися з корабля USS Gerald R. Ford і без інцидентів затримали моторний танкер Olina в Карибському морі 

- йдеться в повідомленні.

У командуванні заявили, що операція "Південний спис" Міністерства оборони незмінно виконує свою місію з захисту батьківщини, припиняючи незаконну діяльність і відновлюючи безпеку в Західній півкулі.

Нагадаємо

У п’ятницю, 9 січня, США почали операцію із затримання російського танкера Olina в Карибському басейні. Згодом з’явились повідомлення, що танкер, все-ж, захопили.

Павло Башинський

Новини Світу
Енергетика
Соціальна мережа
Міністерство національної безпеки США
Міністерство оборони США
Сполучені Штати Америки