Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшало
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала Львівщину
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єр
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Затримання російського танкера Olina в Карибському басейні: перші деталі про операцію США

Київ • УНН

 • 1290 перегляди

США розпочали операцію із затримання російського танкера Olina в Карибському басейні 9 січня. Згодом з'явились повідомлення про захоплення танкера.

Затримання російського танкера Olina в Карибському басейні: перші деталі про операцію США

У п’ятницю, 9 січня, США почали операцію із затримання російського танкера Olina в Карибському басейні. Згодом з’явились повідомлення, що танкер, все-ж, захопили, передає УНН з посиланням на Reuters і The Wall Street Journal.

Деталі

Як повідомляли ЗМІ, це вже п'ятий випадок затримання суден за останні тижні в рамках зусиль Вашингтона з контролю за експортом нафти з Венесуели, повідомив у п'ятницю представник влади США.

Водночас The New York Times повідомляє: за даними супутникових знімків та офіційного представника збройних сил США, американський корабель переслідував кілька санкціонованих нафтових танкерів, які перетинають Атлантичний океан після того, як на початку цього тижня залишили води Венесуели.

Крім того, за даними судноплавних баз, судно ходило під фальшивим прапором Східного Тимору та раніше вийшло з Венесуели.

Також повідомляється, що даний корабель був задіяний в експорті російської нафти в обхід ембарго G7+ - з російських портів у Балтійському, Чорному морях і Тихоокеанському регіоні, зокрема до Китаю, Індії та Туреччини. Водночас Greenpeace відносить судно до "тіньового флоту", який несе загрозу довкіллю.

Танкер Olina перебуває під санкціями Великої Британії, США, Канади, ЄС, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії.

Нагадаємо

Раніше у російському мзс заявили, що США вчинили "незаконну силову акцію", затримавши нафтовий танкер Marinera в Атлантиці.

The Wall Street Journal із посиланням на слова американського чиновника повідомив, що росія відправила підводний човен та інші військово-морські сили для супроводу порожнього, іржавого нафтового танкера, який став новою "гарячою точкою" у відносинах між США та росією.

Згодом президент США Дональд Трамп звільнив двох російських громадян зі складу екіпажу танкера Marinera.

Також УНН повідомляв, що нафтовий танкер Elbus під прапором Палау, що плив біля узбережжя Кастамону у Туреччині, був уражений дроном.

Євген Устименко

Новини Світу
Санкції
Reuters
Сполучені Штати Америки