Затримання російського танкера Olina в Карибському басейні: перші деталі про операцію США

У п’ятницю, 9 січня, США почали операцію із затримання російського танкера Olina в Карибському басейні. Згодом з’явились повідомлення, що танкер, все-ж, захопили, передає УНН з посиланням на Reuters і The Wall Street Journal.

Деталі

Як повідомляли ЗМІ, це вже п'ятий випадок затримання суден за останні тижні в рамках зусиль Вашингтона з контролю за експортом нафти з Венесуели, повідомив у п'ятницю представник влади США.

Водночас The New York Times повідомляє: за даними супутникових знімків та офіційного представника збройних сил США, американський корабель переслідував кілька санкціонованих нафтових танкерів, які перетинають Атлантичний океан після того, як на початку цього тижня залишили води Венесуели.

Крім того, за даними судноплавних баз, судно ходило під фальшивим прапором Східного Тимору та раніше вийшло з Венесуели.

Також повідомляється, що даний корабель був задіяний в експорті російської нафти в обхід ембарго G7+ - з російських портів у Балтійському, Чорному морях і Тихоокеанському регіоні, зокрема до Китаю, Індії та Туреччини. Водночас Greenpeace відносить судно до "тіньового флоту", який несе загрозу довкіллю.

Танкер Olina перебуває під санкціями Великої Британії, США, Канади, ЄС, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії.

Нагадаємо

Раніше у російському мзс заявили, що США вчинили "незаконну силову акцію", затримавши нафтовий танкер Marinera в Атлантиці.

The Wall Street Journal із посиланням на слова американського чиновника повідомив, що росія відправила підводний човен та інші військово-морські сили для супроводу порожнього, іржавого нафтового танкера, який став новою "гарячою точкою" у відносинах між США та росією.

Згодом президент США Дональд Трамп звільнив двох російських громадян зі складу екіпажу танкера Marinera.

Також УНН повідомляв, що нафтовий танкер Elbus під прапором Палау, що плив біля узбережжя Кастамону у Туреччині, був уражений дроном.