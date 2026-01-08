"Викликає жаль і тривогу": російське мзс відреагувало на захоплення США танкера Marinera
Київ • УНН
російське мзс назвало захоплення США танкера Marinera в Атлантиці "незаконною силовою акцією". Танкер йшов під російським прапором і прямував до російського порту.
російське міністерство закордонних справ відреагувало на захоплення США нафтового танкеру, який йшов під російським прапором. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".
Деталі
Як заявили у відомстві, США вчинили "незаконну силову акцію", затримавши нафтовий танкер Marinera в Атлантиці.
Жаль і тривогу викликає готовність Вашингтона до генерування гострих міжнародних кризових ситуацій, в тому числі стосовно і без того вкрай обтяжених розбіжностями минулих років російсько-американських відносин
Там додали, що ще 24 грудня цей танкер нібито отримав тимчасовий дозвіл на плавання під російським прапором і здійснював "мирний прохід" у міжнародних водах Північної Атлантики, прямуючи до одного з російських портів.
Нагадаємо
The Wall Street Journal із посиланням на слова американського чиновника повідомив, що росія відправила підводний човен та інші військово-морські сили для супроводу порожнього, іржавого нафтового танкера, який став новою "гарячою точкою" у відносинах між США та росією.