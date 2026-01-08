$42.720.15
Ексклюзив
14:11 • 3372 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 7628 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 11706 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 10122 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 10314 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 10057 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
10:13 • 15733 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 12509 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 47664 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 37651 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
"Викликає жаль і тривогу": російське мзс відреагувало на захоплення США танкера Marinera

Київ • УНН

 • 72 перегляди

російське мзс назвало захоплення США танкера Marinera в Атлантиці "незаконною силовою акцією". Танкер йшов під російським прапором і прямував до російського порту.

"Викликає жаль і тривогу": російське мзс відреагувало на захоплення США танкера Marinera

російське міністерство закордонних справ відреагувало на захоплення США нафтового танкеру, який йшов під російським прапором. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".

Деталі

Як заявили у відомстві, США вчинили "незаконну силову акцію", затримавши нафтовий танкер Marinera в Атлантиці.

Жаль і тривогу викликає готовність Вашингтона до генерування гострих міжнародних кризових ситуацій, в тому числі стосовно і без того вкрай обтяжених розбіжностями минулих років російсько-американських відносин

- заявили у російському мзс.

Там додали, що ще 24 грудня цей танкер нібито отримав тимчасовий дозвіл на плавання під російським прапором і здійснював "мирний прохід" у міжнародних водах Північної Атлантики, прямуючи до одного з російських портів.

Нагадаємо

The Wall Street Journal із посиланням на слова американського чиновника повідомив, що росія відправила підводний човен та інші військово-морські сили для супроводу порожнього, іржавого нафтового танкера, який став новою "гарячою точкою" у відносинах між США та росією.

Євген Устименко

