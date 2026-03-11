$43.860.0351.040.33
09:10
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язнення
08:06
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
07:44
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше
Ексклюзив
10 березня, 15:25
Гастрит без міфів або чому "весняних загострень" насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язнення

Київ • УНН

 • 1404 перегляди

Слідство завершило розслідування вбивства колишнього спікера ВРУ Андрія Парубія. Обвинувальний акт щодо 53-річного фігуранта вже скеровано до суду.

Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язнення
Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Розслідування вбивства народного депутата України та колишнього Голови Верховної Ради України Андрія Парубія завершено. Обвинувальний акт щодо 53-річного підозрюваного скерували до суду - фігуранту загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

Затриманому Михайлу Сцельнікову інкриміновані звинувачення за наступними статтями Кримінального кодексу України: державну зраду, посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку з його державною та громадською діяльністю, за попередньою змовою групою осіб, публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ, незаконне поводження зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, а також глорифікацію агресії рф (ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 112; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України).

Контекст

Андрія Парубія було вбито 30 серпня 2025 року у Львові неподалік будинку, де він жив. До політика наблизився чоловік, замаскований під кур’єра, та з кількох метрів здійснив вісім пострілів з пістолета - Парубій загинув на місці.

Вбивця втік з місця злочину та намагався переховуватися, однак у ніч на 1 вересня його затримали у Хмельницькій області.

Нагадаємо

Служба безпеки України знайшла зброю, з якої вбили народного депутата Андрія Парубія. Це пістолет Макарова з глушником: він перебував у схованці, облаштованій кілером, і містить його ДНК.

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаКримінал
Довічне позбавлення волі
Андрій Парубій
Руслан Кравченко
Верховна Рада України