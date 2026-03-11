Морська піхота США залучила безпілотники Vector, перевірені в Україні, для боротьби з контрабандою в Пуерто-Рико

Фото: Емілі Хейзелбейкер

Підрозділи 22-го експедиційного загону морської піхоти США розпочали експлуатацію німецьких безпілотних комплексів Vector під час операцій у таборі Сантьяго. Використання цих апаратів спрямоване на підтримку місій Південного командування США щодо припинення незаконної торгівлі людьми та захисту державних кордонів. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

Платформа Vector забезпечує підрозділи даними високої роздільної здатності для моніторингу активності в реальному часі. Система розроблена як безшумний електричний апарат, здатний працювати в складних оперативних умовах без додаткового пускового обладнання – повідомили в Quantum Systems.

Безпілотник Vector, розроблений компанією Quantum Systems, поєднує в собі переваги літака з фіксованим крилом та можливість вертикального зльоту і посадки (eVTOL). Це дозволяє морським піхотинцям розгортати платформу на обмежених майданчиках без використання спеціальних злітно–посадкових смуг. Виробник зазначає, що оновлена версія системи базується на досвіді тисяч годин нальоту в глобальних операціях, зокрема під час активного використання в Україні.

Штучний інтелект та модульна архітектура

Особливістю комплексу є інтегрований штучний інтелект, який бере на себе частину завдань з обробки даних, суттєво зменшуючи навантаження на оператора.

Завдяки відкритій архітектурі "два в одному" безпілотник можна швидко трансформувати в мультикоптер без заміни основної електроніки чи станції керування. Така універсальність робить Vector важливим інструментом для експедиційних сил, що потребують надійного спостереження та швидкої адаптації до змінних бойових завдань.

