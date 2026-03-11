$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 14153 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 45477 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 38732 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 27839 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 34472 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 31078 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 48273 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 56919 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85715 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Морська піхота США залучила безпілотники Vector, перевірені в Україні, для боротьби з контрабандою в Пуерто-Рико

Київ • УНН

 • 1494 перегляди

Морська піхота США застосовує німецькі БпЛА Vector для боротьби з незаконною торгівлею людьми. Дрони з ШІ здатні злітати вертикально та працювати безшумно.

Морська піхота США залучила безпілотники Vector, перевірені в Україні, для боротьби з контрабандою в Пуерто-Рико
Фото: Емілі Хейзелбейкер

Підрозділи 22-го експедиційного загону морської піхоти США розпочали експлуатацію німецьких безпілотних комплексів Vector під час операцій у таборі Сантьяго. Використання цих апаратів спрямоване на підтримку місій Південного командування США щодо припинення незаконної торгівлі людьми та захисту державних кордонів. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

Платформа Vector забезпечує підрозділи даними високої роздільної здатності для моніторингу активності в реальному часі. Система розроблена як безшумний електричний апарат, здатний працювати в складних оперативних умовах без додаткового пускового обладнання

– повідомили в Quantum Systems.

Безпілотник Vector, розроблений компанією Quantum Systems, поєднує в собі переваги літака з фіксованим крилом та можливість вертикального зльоту і посадки (eVTOL). Це дозволяє морським піхотинцям розгортати платформу на обмежених майданчиках без використання спеціальних злітно–посадкових смуг. Виробник зазначає, що оновлена версія системи базується на досвіді тисяч годин нальоту в глобальних операціях, зокрема під час активного використання в Україні.

Штучний інтелект та модульна архітектура

Особливістю комплексу є інтегрований штучний інтелект, який бере на себе частину завдань з обробки даних, суттєво зменшуючи навантаження на оператора.

Завдяки відкритій архітектурі "два в одному" безпілотник можна швидко трансформувати в мультикоптер без заміни основної електроніки чи станції керування. Така універсальність робить Vector важливим інструментом для експедиційних сил, що потребують надійного спостереження та швидкої адаптації до змінних бойових завдань.

Українська компанія "Аеробавовна" відроджує використання аеростатів для сучасної війни11.03.26, 01:16 • 4410 переглядiв

Степан Гафтко

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Техніка
Війна в Україні
Корпус морської піхоти США
Пуерто-Рико
Україна