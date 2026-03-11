Морская пехота США задействовала беспилотники Vector, проверенные в Украине, для борьбы с контрабандой в Пуэрто-Рико

Фото: Эмили Хейзелбейкер

Подразделения 22-го экспедиционного отряда морской пехоты США начали эксплуатацию немецких беспилотных комплексов Vector во время операций в лагере Сантьяго. Использование этих аппаратов направлено на поддержку миссий Южного командования США по пресечению незаконной торговли людьми и защите государственных границ. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Платформа Vector обеспечивает подразделения данными высокого разрешения для мониторинга активности в реальном времени. Система разработана как бесшумный электрический аппарат, способный работать в сложных оперативных условиях без дополнительного пускового оборудования – сообщили в Quantum Systems.

Беспилотник Vector, разработанный компанией Quantum Systems, сочетает в себе преимущества самолета с фиксированным крылом и возможность вертикального взлета и посадки (eVTOL). Это позволяет морским пехотинцам развертывать платформу на ограниченных площадках без использования специальных взлетно-посадочных полос. Производитель отмечает, что обновленная версия системы базируется на опыте тысяч часов налета в глобальных операциях, в частности во время активного использования в Украине.

Искусственный интеллект и модульная архитектура

Особенностью комплекса является интегрированный искусственный интеллект, который берет на себя часть задач по обработке данных, существенно уменьшая нагрузку на оператора.

Благодаря открытой архитектуре "два в одном" беспилотник можно быстро трансформировать в мультикоптер без замены основной электроники или станции управления. Такая универсальность делает Vector важным инструментом для экспедиционных сил, нуждающихся в надежном наблюдении и быстрой адаптации к меняющимся боевым задачам.

Украинская компания "Аэробавовна" возрождает использование аэростатов для современной войны