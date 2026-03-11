В США впервые за полвека построят масштабный нефтеперерабатывающий завод в Техасе

Президент США Дональд Трамп объявил о строительстве первого за последние 50 лет нового нефтеперерабатывающего завода, который планируют возвести в городе Браунсвилл, штат Техас. Ожидается, что общий объем инвестиций достигнет 300 миллиардов долларов, что делает эту сделку крупнейшей в истории американского энергетического сектора. Об этом американский президент сообщил в своей социальной сети Truth Social, пишет УНН.

Детали

Проект реализует компания America First Refining в партнерстве с индийским энергетическим гигантом Reliance.

Новый завод станет ключевым элементом стратегии энергетического доминирования США, направленной на полное обеспечение внутренних потребностей в топливе и расширение экспортных возможностей. По словам президента, реализация инициативы позволит создать тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и укрепить промышленную базу страны.

Выбор Техаса в качестве площадки для строительства обусловлен его стратегическим расположением в энергетическом коридоре США.

Это крупнейшая сделка в истории США, огромная победа для американских рабочих, энергетики и замечательных жителей Южного Техаса! Спасибо нашим партнерам в Индии и их крупнейшей частной энергетической компании Reliance за эти огромные инвестиции – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Экономическое влияние и энергетическая безопасность

Строительство нового НПЗ должно положить конец длительному периоду дефицита перерабатывающих мощностей, который наблюдался в Соединенных Штатах на протяжении десятилетий.

Помимо прямого экономического эффекта, проект призван стабилизировать цены на энергоносители для внутренних потребителей и снизить зависимость от внешних факторов влияния на рынок нефти. Эксперты отмечают, что запуск такого масштабного объекта изменит ландшафт мировой энергетики и усилит роль Вашингтона как глобального поставщика готовых нефтепродуктов.

