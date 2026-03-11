$43.900.1750.710.17
Эксклюзив
17:36 • 11849 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 35832 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 32866 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 24052 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 30844 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 29593 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 45371 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 54693 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 53380 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85480 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
В США впервые за полвека построят масштабный нефтеперерабатывающий завод в Техасе

Киев • УНН

 • 142 просмотра

В Техасе построят масштабный нефтеперерабатывающий завод совместно с индийской компанией Reliance. Проект создаст тысячи рабочих мест и укрепит энергетику.

В США впервые за полвека построят масштабный нефтеперерабатывающий завод в Техасе

Президент США Дональд Трамп объявил о строительстве первого за последние 50 лет нового нефтеперерабатывающего завода, который планируют возвести в городе Браунсвилл, штат Техас. Ожидается, что общий объем инвестиций достигнет 300 миллиардов долларов, что делает эту сделку крупнейшей в истории американского энергетического сектора. Об этом американский президент сообщил в своей социальной сети Truth Social, пишет УНН.

Детали

Проект реализует компания America First Refining в партнерстве с индийским энергетическим гигантом Reliance.

Новый завод станет ключевым элементом стратегии энергетического доминирования США, направленной на полное обеспечение внутренних потребностей в топливе и расширение экспортных возможностей. По словам президента, реализация инициативы позволит создать тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и укрепить промышленную базу страны.

Форс-мажор из-за иранской атаки объявила еще одна компания на Ближнем Востоке - теперь нефтяная BAPCO из Бахрейна09.03.26, 09:52 • 4950 просмотров

Выбор Техаса в качестве площадки для строительства обусловлен его стратегическим расположением в энергетическом коридоре США.

Это крупнейшая сделка в истории США, огромная победа для американских рабочих, энергетики и замечательных жителей Южного Техаса! Спасибо нашим партнерам в Индии и их крупнейшей частной энергетической компании Reliance за эти огромные инвестиции

– написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Экономическое влияние и энергетическая безопасность

Строительство нового НПЗ должно положить конец длительному периоду дефицита перерабатывающих мощностей, который наблюдался в Соединенных Штатах на протяжении десятилетий.

Помимо прямого экономического эффекта, проект призван стабилизировать цены на энергоносители для внутренних потребителей и снизить зависимость от внешних факторов влияния на рынок нефти. Эксперты отмечают, что запуск такого масштабного объекта изменит ландшафт мировой энергетики и усилит роль Вашингтона как глобального поставщика готовых нефтепродуктов.

G7 обсудит массовое высвобождение резервов нефти на фоне скачка цены до $120 - СМИ09.03.26, 09:16 • 9746 просмотров

Степан Гафтко

