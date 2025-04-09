Санкции США против танкеров РФ ослабевают: экспорт нефти растет, и все больше судов покидают стоянки - Bloomberg

Российские танкеры из "черного списка" восстановили перевозки нефти впервые за год. Экспорт из портов РФ достиг 3,37 млн баррелей в сутки, самого высокого показателя с ноября.