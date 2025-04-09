Правительство Индии одобрило закупку 26 истребителей морского базирования Rafale во Франции. Соглашение предусматривает также обслуживание 36 истребителей, приобретенных Индией в 2016 году.
Министр иностранных дел Украины пригласил дипломатов на место трагедии в Кривом Роге, где погибли мирные жители, включая детей. Иностранцы увидели последствия преступного террора.
Азиатские страны реагируют на тарифы США, защищая свои финансовые интересы. Япония ведет переговоры, Южная Корея оказывает поддержку автопроизводителям, Индия снижает ставки.
Поставки нефти из рф упали до 3,23 млн баррелей в день. Москва обходит санкции, доставляя нефть в Индию и Китай, перегружая ее с судна на судно.
Apple оперативно отправила партию техники из Индии в США, чтобы избежать новых таможенных ограничений. Пять грузовых самолетов доставили смартфоны и устройства.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС стремится расширить бизнес с другими странами из-за тарифов США. Также создается рабочая группа для мониторинга демпинга на рынках ЕС.
Разведка обнародовала данные о почти 200 деталях в шести типах российского оружия. В новых CRP-антеннах для дрона «герань-2» только два чипа США, большинство – из Китая.
Пошлины Трампа на китайские товары могут заставить Apple поднять цены на iPhone. Самая дорогая модель может стоить около $2300, что приведет к падению спроса.
Землетрясение в Мьянме унесло жизни 3145 человек, более 4500 получили ранения. ООН отмечает, что более 17 миллионов человек пострадали от стихийного бедствия, более 9 миллионов серьезно.
США вводят высокие пошлины на товары из Вьетнама, Индии и Китая, что увеличит расходы Apple. Компания может поднять цены на iPhone, iPad и Apple Watch или понести финансовые потери.
Трамп планирует масштабные ограничения торговли, что может перевернуть мировую систему. Экономисты предупреждают о рисках рецессии и роста инфляции из-за новых пошлин.
На заводе по изготовлению петард в Индии произошел мощный взрыв, что привело к многочисленным жертвам. Власти окажут финансовую помощь пострадавшим и семьям погибших.
Цены на нефть выросли из-за опасений инвесторов после угроз Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть и предупреждений Ирану. Аналитики считают, что Трамп может не выполнить свои угрозы.
2 апреля в США вступают в силу новые пошлины, инициированные Трампом, которые могут привести к глобальной торговой войне. Пошлины в 15% коснутся стран с наибольшим торговым дефицитом.
Рынок реагирует на неоднозначные заявления Трампа относительно возможных санкций против российской нефти. Цена Brent упала до $72 за баррель после его слов.
В Мьянме мощное землетрясение магнитудой 7,7 привело к гибели 694 человек и ранению 1670. Эпицентр был возле Мандалая, толчки ощутили в нескольких странах Азии.
Мощное землетрясение обрушилось на Юго-Восточную Азию, повлекшее гибель более 30 человек. В Таиланде разрушен небоскреб, в Мьянме обрушилась мечеть, есть жертвы и пропавшие без вести.
Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на все импортные автомобили в США со 2 апреля. Решение вызвало обеспокоенность в ЕС, который оценивает последствия.
Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт венесуэльской нефти, что может затронуть Китай и Индию. Каракас назвал это актом агрессии, но США готовы к переговорам.
В индийском городе Бодхгая буддисты требуют передать им контроль над храмом Махабодхи. Протестующие требуют отмены закона 1949 года, который позволяет индуистам участвовать в управлении храмом.
Сближение Трампа с москвой и критика НАТО заставляют Германию, Польшу, Корею и Японию рассматривать собственный ядерный щит.
В 2024 году россия перевезла более 60% морского экспорта нефти благодаря теневому флоту танкеров. Общий морской нефтяной экспорт оценивается более чем в 80 млрд евро.
В Мумбаи, финансовой столице Индии, открыто Генеральное консульство Украины. Это будет способствовать защите прав граждан и развитию бизнес-контактов.
К 2050 году число больных болезнью Паркинсона в мире вырастет до 25,2 миллиона. Наибольший рост ожидается в Восточной Азии, а регулярная физическая активность снижает риск.
Власти Индии ввели комендантский час в Нагпуре после нападения на полицейских. Причиной стал протест индуистской группы с требованием убрать гробницу Аурангзеба.
Андрей Сибига посетит Индию для участия в геополитическом форуме Raisina Dialogue. Также запланированы встречи с целью расширения экономического сотрудничества между Украиной и Индией.
Российские компании используют криптовалюты, такие как Bitcoin и USDT, для обхода санкций во внешней торговле нефтью с Китаем и Индией. Криптовалюта помогает конвертировать юани и рупии в рубли.
Российские танкеры из "черного списка" восстановили перевозки нефти впервые за год. Экспорт из портов РФ достиг 3,37 млн баррелей в сутки, самого высокого показателя с ноября.
IQAir опубликовала ежегодный отчет о качестве воздуха в мире. Наиболее загрязненные города находятся в Азии, а первый украинский город - Стрый - занял 234 место в рейтинге.
Цены на кофе арабика выросли на 70% за год, что привело к дефициту на полках магазинов. Трейдеры и обжарщики сокращают закупки, ожидая падения цен на 30% к концу года.