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Рубио раскрыл подробности о переговорах Уиткоффа в рф и касательно Маска и Starlink для Украины

Киев • УНН

 • 878 просмотра

Марко Рубио опроверг предварительную осведомлённость США об ограничении Starlink для Украины. Он подтвердил переговоры Стива Уиткоффа в рф.

Рубио раскрыл подробности о переговорах Уиткоффа в рф и касательно Маска и Starlink для Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал сообщения о том, что Илон Маск распорядился ограничить работу спутниковой системы Starlink, используемой для военных нужд Украины. Он также подтвердил визит посланника США Стива Уиткоффа в санкт-петербург в рф после переговоров в Осло с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Рубио, как пишет издание, защитил поддержку администрацией Трампа Украины, заявив, что страна "не существовала бы" без поддержки США.

"Если бы не помощь Соединённых Штатов, в частности во время администрации Трампа, Украины сейчас бы не было, — сказал Рубио журналистам в среду, 21 октября, во время визита в Индию. — Украины как суверенного государства не существовало бы".

Рубио сделал эти замечания, отвечая на вопрос о статье Wall Street Journal, в которой говорилось, что Илон Маск, CEO SpaceX, недавно приказал замедлить работу спутниковой системы Starlink, которая помогает Украине отражать смертельные российские воздушные атаки.

В статье со ссылкой на неназванных американских и других чиновников говорится, что Маск обсуждал решение по Starlink с президентом США Дональдом Трампом после того, как о замедлении стало публично известно. Journal также сообщил, что человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что Маск, союзник Трампа, обсуждал замедление работы Starlink с чиновниками администрации, прежде чем оно вступило в силу.

Именно Маск приказал ограничить работу Starshield для Украины и мог согласовать это с Трампом — WSJ21.10.26, 03:55 • 14525 просмотров

Рубио заявил, что ему ничего не известно о каких-либо предварительных знаниях президента США, и сказал, что США в любом случае не могут контролировать, что частная компания делает со своим продуктом.

Неправда, что мы каким-либо образом знали об этом заранее или каким-либо образом этим руководили

— сказал Рубио в ответ на вопрос о статье WSJ.

Он сказал, что США "больше не собираются занимать оборонительную позицию по этому вопросу", добавив, что украинские бойцы "абсолютно очень мужественно" противостояли россии.

Президент Украины Владимир Зеленский после более ранних комментариев тем временем, как пишет издание, на пресс-конференции в Осло 20 октября высказался более оптимистично относительно отношений с США, заявив, что обсудил обмен разведывательными данными и доступ к Starlink со специальным посланником Стивом Уиткоффом.

"Мы были очень конкретны, и организация была очень позитивной", — сказал Зеленский вместе с лидерами Норвегии и Финляндии, которые также присутствовали на переговорах.

Переговоры в рф

Рубио сказал, что Уиткофф проведёт переговоры с российскими чиновниками в санкт-петербурге в рамках того, что он назвал "очень сложными переговорами".

росСМИ 21 октября утром сообщили, что Уиткофф уже находится в санкт-петербурге.

Переговоры сейчас сосредоточены вокруг судьбы восточного региона Донбасса в Украине, сказал Рубио, добавив, что для преодоления разногласий было предложено несколько "креативных идей".

"Обеим сторонам придётся согласиться на какие-то уступки", и эти разговоры "тяжёлые", сказал Рубио.

"Я думаю, что главным желанием Украины является обеспечение своей долгосрочной безопасности, чтобы она никогда не столкнулась с повторным вторжением или нападением в будущем", — отметил Рубио.

В Норвегии началась встреча Зеленского со спецпосланником США Виткоффом20.10.26, 17:43 • 14576 просмотров

Юлия Шрамко

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