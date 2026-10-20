В Норвегии началась встреча Зеленского со спецпосланником США Виткоффом

Фото: Sky News

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Норвегию, начал переговоры со специальным посланником США Стивом Уиткоффом, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Издание отмечает, что встреча Уиткоффа и Зеленского проходит в решающий момент: напряженность в отношениях между США и Украиной усиливается после того, как украинский лидер заявил, что США ограничили обмен разведывательной информацией.

В Норвегии началась встреча Владимира Зеленского и Стивена Уиткоффа. Фото: Sky News

В Осло Зеленский также встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом.

Ранее сегодня, общаясь с журналистами во время поездки в Индию, государственный секретарь США Марко Рубио опроверг, что США скрывают разведывательную информацию.

Рубио заверил Зеленского: Трамп не отдавал приказов, чтобы причинить вред Украине - Axios

"Это просто неправда", — заявил он.

Как сообщает газета The New York Times, завтра Уиткофф отправится в Россию на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.