В Норвегии началась встреча Зеленского со спецпосланником США Виткоффом
Киев • УНН
В Осло Зеленский встретился со Стивом Виткоффом. На следующий день посланник США отправится в Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Норвегию, начал переговоры со специальным посланником США Стивом Уиткоффом, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Издание отмечает, что встреча Уиткоффа и Зеленского проходит в решающий момент: напряженность в отношениях между США и Украиной усиливается после того, как украинский лидер заявил, что США ограничили обмен разведывательной информацией.
В Осло Зеленский также встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом.
Ранее сегодня, общаясь с журналистами во время поездки в Индию, государственный секретарь США Марко Рубио опроверг, что США скрывают разведывательную информацию.
Рубио заверил Зеленского: Трамп не отдавал приказов, чтобы причинить вред Украине - Axios20.10.26, 16:01 • 10312 просмотров
"Это просто неправда", — заявил он.
Как сообщает газета The New York Times, завтра Уиткофф отправится в Россию на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.