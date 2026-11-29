Российский диктатор владимир путин не знает, как завершить войну против Украины, а попытка захватить еще 6 000 кв. км украинской территории может стоить России миллиона человек. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Al Jazeera, пишет УНН.

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По словам главы государства, Украина готова к прекращению боевых действий на нынешней линии соприкосновения, однако не согласится на юридическое признание оккупированных территорий российскими. Зеленский подчеркнул, что Донбасс для Украины — это не только территория, но и важные оборонительные рубежи, которые создавали для защиты людей.

Президент также отметил, что Вашингтон стремится к завершению войны и имеет рычаги влияния на путина. По его убеждению, роль США не должна ограничиваться диалогом с российским диктатором, а это влияние необходимо использовать для прекращения войны.

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Зеленский подчеркнул, что Европа продолжает активно поддерживать Украину, несмотря на гибридные атаки со стороны России. По словам Президента, такие атаки уже затронули 10–15 стран НАТО.

Глава государства также предположил, что после завершения войны против Украины Россия может привлечь своих военнослужащих к вооруженным конфликтам в Африке и Азии.

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