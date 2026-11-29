Украинские власти обратятся к партнёрам, которые до сих пор не выполнили договорённости по поддержке противовоздушной обороны. Министерства иностранных дел и обороны должны провести соответствующие переговоры, а вечером президент ожидает доклад о сроках поставки ракет-перехватчиков. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт УНН.

Детали

Провёл сейчас селектор со всеми, кто занимается коммуникацией с партнёрами по вопросам противовоздушной обороны. Были конкретные договорённости. Часть из них выполнили - хочу поблагодарить Норвегию, - но есть и те, которые до сих пор находятся в процессе выполнения. МИД Украины, Министерство обороны, другие определённые должностные лица сегодня должны связаться с теми, кто пока не реализовал свой пакет поддержки. Я ожидаю к вечеру доклад по ракетам и состоявшимся сегодня контактам правительственных чиновников с партнёрами: когда перехватчики из соответствующих пакетов будут поставлены в Украину. Ситуация в энергетике, особенно в Днепре и области, на Сумщине, в Черниговской области, в Одессе и области, в Харькове и области. Я хочу поблагодарить все ремонтные бригады, всех работников энергетической отрасли, которые после ударов всё восстанавливают - заявил президент.

Кроме того, по его словам, также подробно обсудили ситуацию в тех районах Днепра и области, где в последние дни были особенно серьёзные проблемы прежде всего с электричеством, а также с водой.

У Министерства энергетики Украины и региональной команды должны быть чёткие ответы для людей. Был разговор о ситуации в Запорожье, а также о том, какая у нас сейчас ситуация в Херсоне. Мы готовимся и к встречам с партнёрами на следующей неделе. Мы рассчитываем, что сможем усилить свои позиции - добавил Владимир Зеленский.

Напомним

Ночью Россия запустила по Украине 140 ударных дронов с разных направлений. ПВО сбила или подавила 101 БПЛА, зафиксированы попадания в 27 локациях.