Украинская кампания дальних ударов охватила территорию на расстоянии более 2400 км от Украины и как минимум пять морей. Об этом пишет The New York Times, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Киев наращивает масштабы и дальность ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, объектам военно-промышленного комплекса и кораблям, чтобы нарушить логистические и производственные цепочки, обеспечивающие российскую военную машину топливом, оружием и финансированием, и ослабить способность москвы вести войну.

40 российских нефтяных и военно-промышленных объектов были атакованы в течение 50 дней, включая топливный терминал на побережье Белого моря в Арктике и завод по производству ракетного топлива в глубине Сибири. Российское военное грузовое судно загорелось в Балтийском море. Военный корабль затонул у побережья Ливии - говорится в статье.

Издание указывает, что, несмотря на требования президента США Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, Украина продолжает эту кампанию.

"Расширение влияния Киева обусловлено быстрым ростом его отечественной оборонной промышленности. Эти возможности эволюционировали от модернизации коммерческих беспилотников до создания реактивных ударных систем и тяжелых крылатых ракет. ... Эти усилия направлены на поддержание способности Украины наносить глубокие удары независимо от политических изменений в Вашингтоне", - резюмирует издание.

Напомним

Накануне Силы обороны поразили экспортное сердце рф - узел Urals в Самаре, станцию "Нурлино" в Башкортостане и НПЗ в Ростовской области.

Из-за украинских ударов переработка нефти в России упала до минимума за более чем 20 лет — Bloomberg