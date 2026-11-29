Українська кампанія далекобійних ударів охопила територію на відстані понад 2400 км від України та щонайменше п’ять морів. Про це пише The New York Times, повідомляє УНН.

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Зазначається, що Київ нарощує масштаби й дальність ударів по російських нафтопереробних підприємствах, військово-промислових об’єктах і кораблях, аби порушити логістичні й виробничі ланцюги, які забезпечують російську воєнну машину паливом, зброєю та фінансуванням, і послабити спроможність москви вести війну.

40 російських нафтових та військово-промислових об'єктів було атаковано протягом 50 днів, включаючи паливний термінал на узбережжі Білого моря в Арктиці та завод з виробництва ракетного палива глибоко в Сибіру. Російське військове вантажне судно загорілося в Балтійському морі. Військовий корабель затонув біля узбережжя Лівії - йдеться у статті.

Видання вказує, що попри вимоги президента США Дональда Трампа припинити удари по російських нафтопереробних заводах, Україна продовжує цю кампанію.

"Розширення впливу Києва зумовлене швидким зростанням його вітчизняної оборонної промисловості. Ці можливості еволюціонували від модернізації комерційних безпілотників до створення реактивних ударних систем та важких крилатих ракет. ... Ці зусилля мають на меті підтримувати здатність України завдавати глибоких ударів незалежно від політичних змін у Вашингтоні", - резюмує видання.

Нагадаємо

Напередодні Сили оборони уразили експортне серце рф - вузол Urals у Самарі, станцію "Нурліно" в Башкортостані та НПЗ на Ростовщині.

Через українські удари переробка нафти в росії впала до мінімуму за понад 20 років – Bloomberg