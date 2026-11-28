Землетрус магнітудою 5 балів сколихнув Каліфорнію: очікуються афтершоки
Київ • УНН
Землетрус магнітудою 5 стався біля Манхеттен-Біч, постраждалих і руйнувань не виявили. У регіоні очікують нових афтершоків.
У суботу вранці в районі Манхеттен-Біч, Каліфорнія, стався землетрус магнітудою 5 балів. Повідомлень про постраждалих чи руйнування поки що не надходило. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Геологічну службу США (USGS), передає УНН.
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Пожежна служба Лос-Анджелеса перейшла в режим сейсмостійкості, направивши персонал зі 106 місцевих пожежних станцій для огляду інфраструктури на наявність пошкоджень. Про постраждалих чи пошкодження конструкцій не повідомлялося, йдеться у попередженні департаменту.
Місто Манхеттен-Біч закликало мешканців бути готовими до афтершоків, які можуть статися через хвилини, години, а іноді й дні після землетрусу. Місто повідомило в соціальних мережах, що на той момент загрози цунамі не було.
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USGS повідомила про два афтершоки в Манхеттен-Біч та чотири інші землетруси в сусідньому Хермоса-Біч, які, ймовірно, були частиною рою землетрусів. Рой виникає, коли на невеликій території спостерігається кілька землетрусів.
"Очікується, що афтершоки продовжуватимуться протягом наступних днів або тижнів", – йдеться в повідомленні Каліфорнійської геологічної служби в соціальних мережах, підтверджуючи афтершоки.
Мер Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, що землетрус відчувався по всьому місту, але повідомлень про значні руйнування немає. Пожежна служба Лос-Анджелеса перебувала в "режимі землетрусу для оцінки потенційних наслідків по місту", – сказала Басс.
Невдовзі після цього пожежна служба Лос-Анджелеса не повідомила про постраждалих чи пошкодження конструкцій та оголосила про завершення режиму землетрусу.